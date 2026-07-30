Phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa (CTĐL Thanh Hóa) và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Quy chế phối hợp và Chương trình hoạt động kết nghĩa, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chiều 30/7, Công ty Điện lực Thanh Hóa và Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2026 theo Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị và Chương trình hoạt động kết nghĩa giữa Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh với Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thời gian qua, Quy chế phối hợp và Chương trình hoạt động kết nghĩa được hai đơn vị triển khai nghiêm túc, bám sát chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Cơ chế trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ công trình điện, giữ gìn hành lang an toàn lưới điện và bảo đảm cấp điện phục vụ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác bảo đảm điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa chủ động xây dựng phương án vận hành hệ thống, tăng cường kiểm tra lưới điện, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị và tổ chức trực vận hành 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ đó, việc cung cấp điện cho Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan quân sự, hoạt động huấn luyện, diễn tập, trực sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất luôn được duy trì an toàn, liên tục.

Cùng với đó, các Điện lực trực thuộc thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Đại diện hai đơn vị trao đổi, thảo luận phương hướng nâng cao hiệu quả phối hợp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện và chặt tỉa cây có nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện, các Điện lực đã phối hợp với Ban CHQS các xã tổ chức nhiều đợt ra quân tại các địa phương như Quan Hóa, Hoằng Hóa, Như Thanh, Như Xuân, Triệu Sơn, Hạc Thành, Thạch Thành, Nghi Sơn... Hoạt động này không chỉ góp phần phòng ngừa sự cố do cây cối vi phạm hành lang lưới điện mà còn nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương và Nhân dân trong công tác bảo vệ công trình điện.

Không chỉ phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công ty Điện lực Thanh Hóa và Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh còn duy trì nhiều hoạt động giao lưu, giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Những hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang với cán bộ, công nhân viên ngành Điện, tạo nền tảng để mối quan hệ phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật trong thời gian qua, đồng thời trao đổi nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ CHQS tỉnh, đặc biệt là Phòng Tham mưu, trong quá trình triển khai các nội dung đã ký kết. Ông nhấn mạnh, sự đồng hành của lực lượng quân sự đã góp phần quan trọng giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm điện phục vụ quốc phòng, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, ứng phó thiên tai và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng thời bày tỏ mong muốn hai đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Trọng Nhị - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng ghi nhận sự chủ động của Công ty Điện lực Thanh Hóa trong triển khai các nội dung của Quy chế phối hợp và Chương trình hoạt động kết nghĩa. Đồng chí khẳng định Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với Công ty trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình điện, giữ gìn hành lang an toàn lưới điện, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và triển khai các hoạt động kết nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để Công ty Điện lực Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục củng cố mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả. Sự gắn kết, đồng hành giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (LN)