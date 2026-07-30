Khẩn trương giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Cụm Công nghiệp Hà Lĩnh 2

Trước nhiều vướng mắc, khó khăn, xã Tống Sơn đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để nhà đầu tư triển khai Dự án Cụm Công nghiệp (CCN) Hà Lĩnh 2.

Cán bộ, công chức xã Tống Sơn tuyên truyền, vận động người dân bàn giao đất triển khai Dự án Cụm Công nghiệp Hà Lĩnh 2.

CCN Hà Lĩnh 2 được UBND tỉnh thành lập từ năm 2019 và được điều chỉnh, bổ sung vào tháng 3/2025. Theo Quyết định số 818/QĐ-UBND, ngày 17/3/2025 của UBND tỉnh, trước ngày 31/10/2025 CCN Hà Lĩnh 2 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trước ngày 1/11/2026 tổ chức thi công xây dựng và hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào CCN. Và từ tháng 12/2026 hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Theo quyết định được duyệt, CCN này có diện tích trên 23,7ha, nay thuộc xã Tống Sơn, được định hướng thu hút phát triển các ngành nghề: may mặc; sản xuất cơ khí chế tạo; chế biến thực phẩm; chế biến lâm sản; sản xuất đồ mộc dân dụng; sản xuất vật liệu xây dựng; chế tác đá mỹ nghệ; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và các ngành nghề khác có liên quan. Thông qua đó nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Để triển khai dự án, đầu năm nay, UBND xã Tống Sơn cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đến nay xã vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

Theo ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tống Sơn, xã đã ban hành thông báo thu hồi toàn bộ diện tích thực hiện dự án. Trong đó, có 182 hộ gia đình và 1 tổ chức phải bàn giao quyền sử dụng đất lại cho Nhà nước. Gần như toàn bộ diện tích này là đất sản xuất nông nghiệp, chỉ có phần ít đất ở, liên quan đến 2 hộ gia đình.

Tính đến ngày 20/7, UBND xã Tống Sơn đã thực hiện việc kiểm kê đất đai, cây trồng, vật nuôi và 102 hộ đã ký hồ sơ thống nhất việc kiểm kê với diện tích khoảng 15ha. Tiếp đó, xã đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 55 hộ và 1 tổ chức trong diện này với diện tích phải thu hồi khoảng 8ha. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng ý bàn giao đất cho Nhà nước. Đã có 43 hộ ký phương án công khai. Xã dự kiến hoàn thành việc chi trả trước ngày 31/7.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Tống Sơn Nguyễn Minh Tấn, khó khăn lớn nhất hiện nay của xã trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ CCN Hà Lĩnh 2 là vẫn còn 80 hộ gia đình chưa đồng ý ký hồ sơ kiểm kê đất đai. Lý do chủ yếu là vẫn còn tình trạng sai lệch diện tích, ranh giới thửa đất, chủ sở hữu đất. Đáng nói, nhiều hộ gia đình chưa thống nhất giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Xác định việc triển khai Dự án CCN Hà Lĩnh 2 có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đảm bảo mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, xã Tống Sơn đang đẩy mạnh công tác đối thoại với người dân. Thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình, tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động với sự tham gia của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy, ban công tác mặt trận các thôn. Thông qua đó nhằm giúp người dân nhận thức rõ các quy định của pháp luật, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ trong công tác giải phóng mặt bằng. Xã đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án trước ngày 30/8.

Ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tống Sơn khẳng định: “Đối với trường hợp hộ gia đình cố tình chống đối, không bàn giao đất cho Nhà nước thu hồi để triển khai dự án, xã sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, xã Tống Sơn đã chủ động phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đo đạc, chỉnh lý các thửa đất có sai lệch về diện tích, ranh giới, chủ sở hữu, làm cơ sở điều chỉnh thông báo thu hồi đất, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đồng thời tổ chức hoàn thành việc kiểm kê tài sản, vật kiến trúc và diện tích đất ở của 2 hộ gia đình thuộc diện thu hồi để tiến hành các bước theo quy trình, thủ tục thu hồi đất.

Bài và ảnh: Đồng Thành