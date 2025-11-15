Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/11, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng lần thứ 18 của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Sáng 15/11, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao học bổng lần thứ 18 của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên, giáo viên đạt thành tích trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đại diện Tập đoàn Sun Group, Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho các nhà giáo.

Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở ngành cấp tỉnh; gia đình Giáo sư Lê Viết Ly và đại diện Tập đoàn Sun Group.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Giáo sư Lê Viết Ly (người ngồi giữa) cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đã ôn lại truyền thống 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) cùng hành trình 18 năm Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đồng hành với Hội Khuyến học và ngành GD&ĐT Thanh Hóa.

Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt cho biết: Trong suốt chặng đường 18 năm qua, Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly luôn đồng hành và có những đóng góp không nhỏ đối với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và sự phát triển của ngành GD&ĐT tỉnh Thanh.

Năm nay, Quỹ học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly dành trên 2 tỷ đồng để trao tặng học bổng cho hơn 450 học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; trao thưởng 50 cán bộ quản lý giỏi, giáo viên giỏi, làm khuyến học xuất sắc năm 2025 và hỗ trợ kinh phí cho các trường học.

Quang cảnh buổi lễ.

Đến nay, tổng số tiền gia đình Giáo sư Lê Viết Ly đã ủng hộ, tài trợ cho tỉnh Thanh Hóa để xây dựng trường học, hỗ trợ thiết bị giáo dục, trao học bổng, trao thưởng là gần 80 tỷ đồng. Đã có trên 7.400 học sinh được nhận học bổng, với mức từ 2 đến 3 triệu đồng/em; gần 500 sinh viên được nhận học bổng với mức từ 10 đến 15 triệu đồng/năm/em.

Giáo sư Lê Viết Ly phát biểu tại buổi lễ.

Các em học sinh, sinh viên dự buổi lễ.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vương Văn Việt, đóng góp đó không chỉ tạo ra nguồn lực đáng kể cho phong trào giáo dục, khuyến học, khuyến tài, mà còn tạo ra hiệu ứng xã hội, có sức lan tỏa lớn trong phong trào làm theo lời Bác với những việc làm thiết thực, hiệu quả “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc tới các thầy, cô giáo - những người đã, đang ngày đêm tận tụy vì học sinh thân yêu; đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật mà ngành giáo dục của tỉnh đã đạt được trong những năm qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chân thành cảm ơn tấm lòng vàng và đánh giá cao những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của Giáo sư, gia đình Giáo sư Lê Viết Ly và tập thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Sun Group đã chung sức, đồng hành trong hành trình xây dựng xã hội học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Giáo sư cùng gia đình và tập thể cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Sun Group tiếp tục đồng hành với tỉnh Thanh Hóa trong sự nghiệp “trồng người”.

Ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly, tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã tặng Giáo sư Lê Viết Ly bó hoa tươi thắm, chúc giáo sư và gia đình luôn dồi dào sức khỏe.

Trước những đổi mới quan trọng, những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, vì tương lai của thế hệ trẻ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng đề nghị các thầy giáo, cô giáo nỗ lực hơn nữa trong kỷ nguyên phát triển; luôn giữ trọn tâm huyết, yêu nghề - yêu người; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận linh hoạt, sáng tạo với những phương pháp giáo dục hiện đại.

Các sở, ban, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, hỗ trợ thiết thực hơn nữa, bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong các em học sinh, sinh viên thấu hiểu và trân trọng những tình cảm, sự hy sinh, cống hiến của cha mẹ, của cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học và các nhà hảo tâm, để nuôi dưỡng đam mê khám phá, sáng tạo; nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Từ đó không ngừng nỗ lực học tập, rèn đức - luyện tài, để mai này lập thân - lập nghiệp, cống hiến, yêu thương, chia sẻ, sống có tránh nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng chí kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, cùng những người con của quê hương Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, bằng tình cảm, trách nhiệm với quê hương, tiếp tục chung tay đóng góp, xây dựng, tạo thêm nguồn lực để động viên, giúp đỡ những học sinh, sinh viên hiếu học, tài năng trên khắp các vùng miền của tỉnh.

Đại diện Sở GD&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh và Tập đoàn Sun Group trao thưởng cho các giáo viên.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tập đoàn Sun Group trao thưởng cho các học sinh.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh và Tập đoàn Sun Group trao thưởng cho các học sinh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đại diện Tập đoàn Sun Group; lãnh đạo các đơn vị, ngành chức năng của tỉnh đã trao thưởng cho cán bộ quản lý và giáo viên giỏi làm khuyến học xuất sắc và trao học bổng của gia đình Giáo sư Lê Viết Ly cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi năm 2025; trao hỗ trợ cho Trường Tiểu học Hoằng Quang, phường Nguyệt Viên, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

