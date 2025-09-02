Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách đến Thanh Hóa giảm mạnh

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lượng khách du lịch đến Thanh Hóa dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay giảm mạnh so với dịp nghỉ lễ năm 2024. Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/8 - 2/9) toàn tỉnh ước đón 65 nghìn lượt khách.

Khu Du lich sinh thái cộng đồng Pù Luông dẫn đầu lượng khách toàn tỉnh trong dip nghỉ lễ.

Ngay từ ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, do ảnh hưởng của mưa bão nên lượng khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh hạn chế, cộng với lượng khách hủy dịch vụ. Đặc biệt là sự kiện Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô Hà Nội thu hút Nhân dân cả nước về xem. Vì vậy, lượng khách đến Thanh Hóa trong dịp nghỉ lễ này ước giảm tới 83,6% so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Du khách check-in tại Quần thể du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Lượng khách lưu trú trong dịp này đạt khoảng 31 nghìn lượt (đạt khoảng 10%); tổng thu du lịch đạt khoảng 148 tỷ đồng, giảm 82,9% so với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Du khách đến tham quan Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ dịp nghỉ lễ.

Khép lại kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến một số khu, điểm du lịch của tỉnh như sau: Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông ước đạt 20,7 nghìn lượt khách; các phường Hạc Thành, Hàm Rồng... (TP Thanh Hóa cũ) ước đạt 10 nghìn lượt khách; Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn ước đạt 3,5 nghìn lượt khách; Khu Du lịch sinh thái biển Hải Hòa ước đạt 1 nghìn lượt khách; xã Hoằng Thanh 1 nghìn lượt khách; xã Hoằng Tiến 3 nghìn lượt khách; Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ 2,2 nghìn lượt khách; Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh 2 nghìn lượt khách...

Hoài Anh