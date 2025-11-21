Ký kết ghi nhớ phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự công cộng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Sáng 21/11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Công an tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức ký kết Bản ghi nhớ về phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự công cộng tại bệnh viện.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Thời gian gần đây, tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng, xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng môi trường bệnh viện để thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, côn đồ, trộm cắp tài sản, chèo kéo khách, bán hàng rong, dừng đỗ phương tiện trái phép... Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh mà còn đe dọa sự an toàn của đội ngũ y, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà.

Đại diện lãnh đạo 2 đơn vị tiến hành ký kết Bản ghi nhớ.

Xuất phát từ thực tế trên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiến hành ký Bản ghi nhớ phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và trật tự công cộng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên sẽ duy trì lực lượng thường trực, phản ứng nhanh 24/24h; tăng cường tuần tra, kiểm soát; thường xuyên trao đổi thông tin; tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống; giải tỏa vi phạm trật tự công cộng trước cổng bệnh viện; lắp đặt, vận hành hệ thống giám sát an ninh; tổ chức giao ban định kỳ và đánh giá kết quả phối hợp hằng quý.

Thượng tá Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thượng tá Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) nhấn mạnh, việc đảm bảo an ninh, trật tự tại bệnh viện không chỉ bảo vệ thầy thuốc và người bệnh, mà còn góp phần giữ gìn sự ổn định chung của xã hội.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chủ động nắm bắt tình hình, phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh, tạo dựng một môi trường y tế an toàn, trật tự, để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

BSCKII Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

BSCKII Hoàng Hữu Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu của tỉnh, tiếp nhận mỗi ngày hàng ngàn lượt người bệnh, do đó việc đảm bảo an ninh, trật tự là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Bản ghi nhớ được ký kết hôm nay là cơ sở để hai đơn vị tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn, bảo vệ an toàn cho người bệnh, đội ngũ nhân viên y tế và tài sản của bệnh viện; đồng thời góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh văn minh, chuyên nghiệp.

Tô Hà