Kịp thời ngăn chặn một nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 16/4, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Hạc Thành đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một thanh niên có ý định nhảy cầu.

Nam thanh niên (áo đen) đã ổn định tâm lý sau khi được lực lượng công an động viên, trấn an.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tại khu vực cầu Nguyệt Viên, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Tổ công tác do Thiếu tá Lê Thế Việt làm Tổ trưởng nhận được tin báo của người dân về việc có một thanh niên đứng trên cầu, có biểu hiện tâm lý bất ổn, tinh thần hoảng loạn, nghi có ý định nhảy cầu tự tử.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại thời điểm này, nam thanh niên có nhiều biểu hiện mất bình tĩnh, liên tục có hành động nguy hiểm. Trước tình huống đó, các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã bình tĩnh, kiên trì và linh hoạt trong xử lý.

Bằng những lời nói chân thành, sự động viên, thuyết phục và chia sẻ đầy trách nhiệm, các anh đã từng bước trấn an tinh thần, giúp người thanh niên dần ổn định tâm lý, từ bỏ ý định tiêu cực và được đưa vào vị trí an toàn.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người này về trụ sở Công an phường để tiếp tục hỗ trợ và xác minh thông tin. Qua tìm hiểu, người thanh niên trên được xác định là anh L.C.T, sinh năm 2005, trú tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình kéo dài, khiến anh rơi vào trạng thái tinh thần suy sụp, mất kiểm soát và nảy sinh ý định tự tử.

Sau khi được lực lượng Công an kịp thời hỗ trợ đưa, gia đình anh L.C.T đã vô cùng xúc động, biết ơn và gửi thư cảm ơn tới Công an phường Hạc Thành. Trong thư, người thân anh L.C.T bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành, nhờ đó con trai chị đã được cứu sống và trở về với gia đình trong an toàn.

