Kịp thời ngăn chặn một phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Thông tin từ Công an phường Đào Duy Từ cho biết, vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 12/9/2025, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc tại khu vực Cầu Đồi, thuộc tổ dân phố Sa Thôn có một người phụ nữ có biểu hiện tâm lý bất ổn và ý định chuẩn bị nhảy cầu tự tử.

Công an phường Đào Duy Từ đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng người dân kịp thời ngăn chặn một phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.

Qua xác minh, người phụ nữ là chị Mai Thị H. sinh năm 1994 trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Chị H. cho biết, do cuộc sống gặp nhiều áp lực nên trên đường đi TP Hồ Chí Minh, khi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã nảy sinh ý định tiêu cực.

Bằng tinh thần trách nhiệm, Công an phường Đào Duy Từ đã kiên trì động viên, chia sẻ, giúp chị H. lấy lại bình tĩnh và từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, Công an phường đã liên hệ với gia đình đến đón chị H. về, đồng thời vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân quyên góp được số tiền 1,2 triệu đồng để hỗ trợ chị có điều kiện trở về nhà.

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm và giàu tính nhân văn của Công an phường Đào Duy Từ không chỉ giúp một công dân thoát khỏi nguy hiểm, mà còn để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Quốc Hương