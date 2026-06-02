Kinh tế tư nhân - động lực trung tâm để bứt phá trong kỷ nguyên mới (Bài cuối): Khi thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận

Nếu như trước đây, thành công của doanh nghiệp thường được đo bằng doanh thu, lợi nhuận hay quy mô thị trường, thì trong giai đoạn phát triển mới, “thước đo” ấy không còn đủ. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW) không chỉ mở đường cho kinh tế tư nhân phát triển, mà còn đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự đất nước.

Dây chuyền chế biến phân bón tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn được áp dụng công nghệ hiện đại. Ảnh: Minh Hằng

Những giá trị vượt lên trên lợi nhuận

Từ vùng quê Ba Đình, doanh nhân Trần Doãn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Đan Việt Handicraft đã đưa những sản phẩm thủ công từ cói, lục bình mang thương hiệu Cỏ May hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế. Không chỉ góp phần nâng giá trị sản phẩm thủ công lên nhiều lần so với cách làm truyền thống, với giá bán có thể đạt từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi sản phẩm, chàng trai trẻ còn theo đuổi một khát vọng lớn hơn: Đưa nghề truyền thống và những nguyên liệu thân thuộc của quê hương trở thành những “sứ giả văn hóa”, kể câu chuyện về vùng đất, con người xứ Thanh thông qua từng sản phẩm.

Tương tự, sau gần một thập kỷ phát triển, Công ty TNHH Thực phẩm và Thương mại dịch vụ Lê Gia không chỉ xây dựng thành công thương hiệu nước mắm đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia mà còn mở rộng sang mô hình du lịch trải nghiệm làng nghề. Với CEO Lê Anh, giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng sản phẩm bán ra, mà ở việc gìn giữ nghề truyền thống, nâng tầm đặc sản quê hương và lan tỏa văn hóa biển xứ Thanh tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Với doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông, nhiều năm qua kiên trì theo đuổi triết lý đồng hành cùng người nông dân. Từ đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến xây dựng các giải pháp canh tác hiệu quả, doanh nghiệp không chỉ cung ứng sản phẩm mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa còn khẳng định bản lĩnh và thiện tâm trên hành trình đồng hành cùng xã hội.

Gần 20 năm qua, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hồng, Giám đốc Công ty TNHH nước sạch Lam Sơn- Sao Vàng, đã cùng gia đình duy trì quỹ “Kết nối yêu thương” với tâm niệm giản dị: “Cho đi là còn mãi”. Từ quỹ thiện nguyện này, nhiều chương trình ý nghĩa được duy trì thường xuyên như “Bữa cơm 0 đồng”, trao quà tại các bệnh viện, hỗ trợ điện năng lượng mặt trời và bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Toàn tỉnh hiện có 22.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Không chỉ là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Thanh Hóa ngày càng khẳng định vai trò, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Nhiều doanh nghiệp như Tập đoàn Xây dựng Miền Trung, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Tự Lập, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng... đã trở thành những điểm sáng trong các hoạt động vì cộng đồng, đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và chăm lo các đối tượng yếu thế.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn con đường phát triển xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao phúc lợi cho người lao động. Đó không chỉ là trách nhiệm đối với xã hội mà còn là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nhân kiến tạo tương lai

Một trong những điểm mới mang tính chiến lược của Nghị quyết số 68-NQ/TW là cách nhìn nhận về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây doanh nhân chủ yếu được xem là lực lượng tổ chức sản xuất, tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thì nay họ được đặt vào một vị thế rộng lớn hơn: vừa là người làm kinh tế, vừa là người kiến tạo giá trị xã hội và tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

Vì lẽ đó, nghị quyết không chỉ hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp, mà còn đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến. Thành công của doanh nghiệp không còn được đo đếm đơn thuần bằng lợi nhuận, mà còn được nhìn nhận qua mức độ tuân thủ pháp luật, khả năng tạo việc làm, đóng góp ngân sách và những giá trị mang lại cho cộng đồng.

Đáng chú ý hơn, lần đầu tiên vai trò phản biện chính sách, tham gia quản trị và đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định các chủ trương phát triển được đặt ra một cách rõ ràng đối với đội ngũ doanh nhân. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với khu vực kinh tế tư nhân, mà còn thể hiện niềm tin của Đảng và Nhà nước đối với những người đang trực tiếp tạo ra của cải vật chất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối nền kinh tế Việt Nam với thế giới.

Tinh thần đó đang từng bước được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động quy mô quốc gia. Bộ Công Thương hiện đang xây dựng chương trình “Go Global” - Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2035, với mục tiêu tạo bệ phóng để doanh nghiệp Việt Nam chủ động hội nhập và khẳng định vị thế trên thương trường toàn cầu. Chương trình hướng tới thay đổi tư duy từ “tham gia” sang “chủ động kiến tạo” trong các chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong quá trình quốc tế hóa thương hiệu Việt. Xa hơn, mục tiêu là hình thành những doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh khu vực và toàn cầu, từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp sang làm chủ thương hiệu, công nghệ và chuỗi giá trị.

Tại Thanh Hóa, những định hướng ấy cũng đang được cụ thể hóa bằng các mục tiêu rất rõ ràng. Theo Kế hoạch hành động số 282-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế tư nhân, đến năm 2030 toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 40.000 doanh nghiệp hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp từ 58 - 62% GRDP, tạo việc làm cho khoảng 84 - 85% lực lượng lao động và đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 13%/năm. Quan trọng hơn, tỉnh hướng tới thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh với các địa phương dẫn đầu cả nước; từng bước hình thành những doanh nghiệp đủ sức tham gia các chuỗi giá trị trong nước, ASEAN và toàn cầu.

Ngay trong năm 2026, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính tham mưu triển khai chương trình phát triển 1.000 doanh nhân tiên phong giai đoạn 2026-2030. Không đơn thuần là một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, đây còn là sự chuẩn bị nguồn lực con người cho tương lai, hướng tới xây dựng đội ngũ doanh nhân có tâm, có tầm, có năng lực đổi mới sáng tạo và khát vọng hội nhập.

Minh Hằng