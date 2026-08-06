Tăng tốc triển khai các dự án nguồn điện

Được xây dựng trên dòng chính sông Mã, thuộc địa bàn xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn có công suất lắp đặt 260MW với 4 tổ máy. Từ khi vận hành thương mại năm 2017 đến nay, nhà máy đã cung cấp lên hệ thống điện quốc gia hơn 8 tỷ kWh điện, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ. Trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt tiếp tục gia tăng, cùng với yêu cầu chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đang tập trung triển khai các dự án đầu tư mới nhằm nâng cao năng lực phát điện, khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Đoàn công tác các sở, ngành của tỉnh khảo sát thực địa tại khu vực dự kiến triển khai Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng.

Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng, công suất dự kiến 130MW đang xúc tiến triển khai. Đây là dự án được nghiên cứu trên cơ sở tận dụng hồ chứa và hệ thống hạ tầng của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn hiện hữu, giúp nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước, gia tăng sản lượng bổ sung cho hệ thống điện quốc gia mà không phải đầu tư mới toàn bộ công trình.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo, cho biết: “Công ty đang tích cực các bước triển khai dự án đầu tư nhằm nâng cao năng lực phát điện và đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống điện quốc gia. Hiện đơn vị đã hoàn thành thuê tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đang tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị theo quy định. Khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước, tăng sản lượng điện cung cấp lên hệ thống, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Mới đây, đoàn công tác của các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát thực địa khu vực dự kiến triển khai dự án. Đoàn đã khảo sát thực địa khu vực dự kiến đầu tư, nghe đơn vị tư vấn và TSHPCo báo cáo phương án nghiên cứu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật cũng như các nội dung liên quan đến sử dụng đất, hạ tầng, môi trường, an toàn công trình và sự phù hợp với các quy hoạch hiện hành. Các thành viên trong đoàn cũng đã trao đổi, đánh giá thực tế hiện trường, ghi nhận các ý kiến chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của từng cơ quan để phục vụ công tác thẩm định hồ sơ theo quy định. Đây cũng là bước quan trọng để TSHPCo tiếp tục hoàn chỉnh tài liệu trình quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Không chỉ dừng ở dự án mở rộng nhà máy hiện hữu, TSHPCo hiện cũng đang nghiên cứu phát triển các dự án nguồn điện mới theo định hướng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh). Trong đó, đáng chú ý là dự án thủy điện tích năng với quy mô dự kiến khoảng 1.200MW. Công ty cũng đang trình cấp có thẩm quyền xem xét báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án điện mặt trời mái nhà tại khu vực nhà máy, giúp bổ sung nguồn điện sạch phục vụ nhu cầu nội bộ và góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện theo định hướng phát triển năng lượng xanh.

Việc đồng thời triển khai các dự án mở rộng, thủy điện tích năng và điện mặt trời mái nhà cho thấy định hướng phát triển của TSHPCo không chỉ tập trung nâng cao công suất phát điện mà còn hướng tới xây dựng mô hình khai thác năng lượng bền vững, thích ứng với quá trình chuyển dịch năng lượng quốc gia. Khi các dự án này được triển khai, không chỉ góp phần tăng cường nguồn cung điện cho hệ thống mà còn phát huy hiệu quả khai thác tài nguyên, nâng cao giá trị các công trình hiện hữu, đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa cũng như cả nước.

Bài và ảnh: Bách Nguyên