Linh Sơn tháo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng, khơi thông các dự án đầu tư công

Được UBND xã Linh Sơn đề nghị đưa ra khỏi Kế hoạch số 66/KH-UBND của UBND tỉnh về khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong năm 2026, dự án di dời đường dây 35kV phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường giao thông bản En - bản Năng Cát đánh dấu bước tháo gỡ đầu tiên đối với các dự án đầu tư công đang vướng mắc trên địa bàn.

Dự án cầu sông Cảy được tháo gỡ vướng mắc về GPMB để hoàn thành trong năm 2026.

“Điểm nghẽn” của dự án này do chưa có cơ sở pháp lý cho công tác GPMB. Khi lập dự án, phần diện tích phục vụ hoàn trả tuyến đường dây 35kV nằm ngoài phạm vi dự án chính nên chưa được đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Vì thiếu căn cứ pháp lý, địa phương không thể phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và triển khai các bước GPMB theo quy định. Do vậy, khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 3/11/2025 về phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã thời kỳ 2021-2030 đã tạo cơ sở pháp lý để xã Linh Sơn triển khai công tác GPMB, tháo gỡ vướng mắc và đề nghị UBND tỉnh đưa dự án ra khỏi danh mục theo Kế hoạch số 66/KH-UBND.

Đây cũng là câu chuyện chung của nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn xã Linh Sơn. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 7 dự án chuyển tiếp từ cấp huyện về xã làm chủ đầu tư đều gặp khó khăn trong công tác GPMB do chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc chưa được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất. Do đó, địa phương không thể thành lập hội đồng bồi thường, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hay thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo ông Lê Văn Mạnh, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Linh Sơn, đây là nguyên nhân khiến nhiều dự án dù đã hoàn thành bước chuẩn bị đầu tư vẫn chưa thể triển khai theo kế hoạch. “Khó khăn lớn nhất thời gian qua là các dự án chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên không đủ điều kiện thực hiện công tác GPMB theo quy định của Luật Đất đai. Xã đã nhiều lần rà soát, tổng hợp những vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh để xem xét tháo gỡ. Sau khi tỉnh phân bổ bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất, địa phương đã có cơ sở pháp lý để triển khai các bước bồi thường, thu hồi đất và GPMB. Đây là điều kiện quan trọng để các dự án có mặt bằng sạch và đủ điều kiện triển khai thi công trong thời gian tới”.

Hiệu quả của việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” này thể hiện rõ tại dự án cầu sông Cảy. Hiện nay, cây cầu đã hoàn thành cơ bản hạng mục chính. Tuy nhiên, đường dẫn hai đầu cầu vẫn chưa được xây dựng do chưa hoàn thành công tác GPMB. Người dân vẫn phải lưu thông trên tuyến đường tạm phía dưới mỗi khi qua sông. “Mùa mưa, nước dâng lên khiến việc đi lại rất khó khăn. Bà con chỉ mong công tác GPMB sớm hoàn thành để làm xong đường dẫn, đưa cây cầu vào sử dụng”, một người dân địa phương chia sẻ.

Theo UBND xã Linh Sơn, trong quá trình triển khai, dự án phải điều chỉnh mở rộng đường dẫn hai đầu cầu nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Tuy nhiên, phần diện tích mở rộng chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nên địa phương không thể thực hiện các thủ tục thu hồi đất và bồi thường theo quy định. Sau khi được bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất, công tác GPMB đang được tập trung thực hiện để bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình.

Không chỉ cầu sông Cảy, nhiều dự án khác cũng đang bước vào giai đoạn triển khai GPMB sau khi được tháo gỡ về cơ sở pháp lý. Dự án nâng cấp tuyến đường từ khu phố Trùng đi khu phố Ảng, khu phố Oi đã có đủ điều kiện để thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Hai dự án kè chống sạt lở sông Âm cũng đã được bổ sung chỉ tiêu đất thủy lợi để tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đất. Đối với dự án cầu Suối Lưỡi và dự án di dời đường dây 35kV phục vụ công trình kè chống sạt lở, địa phương đang hoàn thiện các hồ sơ liên quan theo quy định.

Giải quyết những “điểm nghẽn” về GPMB đã gỡ được nút thắt quan trọng nhất để khơi thông các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Linh Sơn. Khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, các công trình giao thông, phòng chống thiên tai và chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Linh Sơn sẽ có đủ điều kiện để triển khai thi công, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Hữu Đại