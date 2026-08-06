Thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 10) đã xác định kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của nền kinh tế quốc gia. Sự ra đời của Nghị quyết 10 không chỉ đánh dấu bước chuyển về tư duy và chiến lược trong thu hút FDI, mà còn được xem là “cú hích” mở lối để Việt Nam thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến.

Dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa đang được đẩy nhanh tiến độ, sẵn sàng đi vào hoạt động trong năm nay. Ảnh: Thanh Thảo

Tại Thanh Hóa, tinh thần của Nghị quyết 10 đang được lan tỏa, với kỳ vọng trở thành luồng gió mới thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.

Những kỳ vọng lớn

Nghị quyết 10 đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, Việt Nam thu hút vốn FDI đạt khoảng 200 - 300 tỷ USD, tương đương 40 - 50 tỷ USD/năm. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng phát đi một tín hiệu tích cực về quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, thay đổi tư duy từ “cấp phép đầu tư” sang đồng hành thực chất cùng nhà đầu tư. Tinh thần đột phá này đang tạo nên làn gió mới, giải tỏa những lo ngại về thủ tục hành chính, mang lại sự cởi mở, minh bạch và niềm tin chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp FDI đang đầu tư tại Thanh Hóa.

Theo ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình: “Đối với nhà đầu tư nước ngoài, môi trường kinh doanh hấp dẫn được quyết định bởi sự minh bạch, ổn định, tính dự báo và sự nhất quán trong thực thi chính sách. Nghị quyết 10 sẽ tạo ra sự thay đổi thực chất trong tư duy quản lý, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, từ đó xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn”.

Tư duy đổi mới chuyển từ “cấp phép” sang “đồng hành kiến tạo” tại Nghị quyết 10 cũng đã mang lại niềm tin lớn cho các nhà đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh. Ông Nishimura Togo, Tổng quản lý Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa, chia sẻ: “Là một doanh nghiệp FDI đang triển khai dự án tại tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi nhận thức sự thay đổi trong tư duy và tác phong làm việc sau khi Nghị quyết 10 chính thức đi vào thực tiễn. Sự hỗ trợ rõ ràng và niềm nở từ chính quyền địa phương đã giúp dự án AEON MALL Thanh Hóa đạt tiến độ đề ra và kỳ vọng phục vụ khách hàng trong năm nay”.

Đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, ông Lâm Phi, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Giày SunWay Việt Nam, cho biết: “Điều tạo khác biệt của Thanh Hóa không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là sự đồng hành của chính quyền. Các thủ tục đầu tư được hỗ trợ kịp thời, hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ và định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh. Chúng tôi hy vọng tỉnh sẽ sớm cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, logistics, phát triển nguồn nhân lực”.

Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao

Nếu như trước đây, hiệu quả thu hút FDI chủ yếu được nhìn nhận qua quy mô nguồn vốn đăng ký thì Nghị quyết 10 đã đặt ra định hướng rất rõ trong giai đoạn mới là lựa chọn được những dòng vốn phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia. Đồng thời, tạo môi trường để nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước kết hợp chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, hình thành chuỗi cung ứng lâu dài.

Tỉnh Thanh Hóa quan tâm quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hạ tầng đồng bộ, tạo mặt bằng sạch đón làn sóng đầu tư FDI chất lượng cao.

Tại Thanh Hóa, bước vào giai đoạn 2026-2030, tỉnh cũng đã phê duyệt Danh mục dự án thu hút đầu tư với tổng quy mô nguồn vốn hơn 890 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, không còn đặt mục tiêu thu hút đầu tư bằng mọi giá, Thanh Hóa đang chuyển mạnh sang lựa chọn các dự án FDI công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường và có khả năng lan tỏa tới doanh nghiệp trong tỉnh. Nhờ chiến lược đúng đắn, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng thu hút FDI của cả nước. Hiện toàn tỉnh có 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỷ USD. Riêng 7 tháng năm 2026, Thanh Hóa đã thu hút được 73 dự án đầu tư, trong đó có 14 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 13.074 tỷ đồng và 151,7 triệu USD. Không chỉ gia tăng về quy mô nguồn vốn, nhiều dự án đang được triển khai với tiến độ tích cực, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư năng động ở địa phương.

Ông Dispong Pornchanoknart, Giám đốc Quốc gia WHA Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng trong dài hạn, Thanh Hóa sẽ trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Trong chiến lược đầu tư dài hạn tại Thanh Hóa, chúng tôi cam kết tích cực đẩy nhanh tiến độ dự án Khu Công nghiệp WHA để đón dòng vốn công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác địa phương thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn trong tương lai”.

Bày tỏ tin tưởng những chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 10 sẽ tiếp tục gia tăng sức hút đầu tư cho tỉnh, ông Lee Jae Taeg, Giám đốc Công ty TNHH DS Hi -Tech Vina, khẳng định: “Thanh Hóa đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ tích cực và thân thiện với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đây là điều để chúng tôi yên tâm đầu tư lâu dài tại địa phương”.

Kiên định phương châm hành động: “Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”, tỉnh luôn cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm quy hoạch đồng bộ hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về mặt bằng, nguồn nhân lực để đón làn sóng đầu tư mới. Tư duy đổi mới từ Nghị quyết 10 kết hợp cùng sự chủ động của chính quyền địa phương sẽ là “chìa khóa” để Thanh Hóa giữ nhịp tăng trưởng dòng vốn FDI, bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Thảo