Yên Trường nâng cao giá trị sản phẩm OCOP

Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đặc trưng, xã Yên Trường đang tập trung phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, qua đó giúp nhiều hộ dân làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Sản phẩm nem chua Hậu Len dần khẳng định thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường.

Tháng 6/2026, sản phẩm nem chua Hậu Len của hộ kinh doanh Lưu Thế Hậu ở thôn Yên Trung 2 được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Để có được kết quả này, anh Hậu đã không ngừng đầu tư, nâng cấp khu sản xuất, máy trộn nguyên liệu, khu sơ chế, kho bảo quản... Ngoài ra, anh Hậu còn chú trọng xây dựng mẫu mã, bao bì sản phẩm, mã vạch, mã QR để khách hàng yên tâm khi lựa chọn sản phẩm. Hiện, cơ sở sản xuất của anh Hậu cung cấp ra thị trường khoảng 1 vạn nem chua mỗi ngày, tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Anh Lưu Thế Hậu cho biết: “Sản phẩm nem chua Hậu Len chủ yếu được bán qua hình thức livestream và các sàn thương mại điện tử. Việc kiểm tra xuất xứ của sản phẩm, nhất là hàng thực phẩm giúp khách hàng yên tâm sử dụng. Vì vậy, ngay từ đầu, tôi đã đăng ký sở hữu trí tuệ cho nhãn mác, tạo mã QR để khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc xuất xứ... Thời gian tới tôi tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng mặt hàng, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm".

Để nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của địa phương, xã Yên Trường đề ra nhiều giải pháp như: khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, chủ thể tham gia Chương trình OCOP sản xuất theo chuỗi giá trị; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất tập trung đảm bảo cung ứng đủ nguyên liệu phục vụ chế biến các sản phẩm OCOP; hỗ trợ các đơn vị kinh tế triển khai dự án liên kết chuỗi đối với các sản phẩm OCOP chủ lực, có lợi thế của địa phương...

Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, quản lý và chủ thể kinh doanh; xây dựng điểm giới thiệu sản phẩm OCOP; tạo điều kiện tối đa để các chủ thể, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia các sự kiện, hội chợ, hội thảo kết nối giao thương, nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại. Qua đó, các sản phẩm OCOP của địa phương có nhiều cơ hội đến với người tiêu dùng; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng thế mạnh của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang web, sàn thương mại điện tử, zalo, facebook... Nhờ vậy, các sản phẩm OCOP của địa phương đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến.

Cùng với đó, xã cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm nhằm nâng cao uy tín, chất lượng của nhãn hiệu OCOP. Khuyến khích các chủ thể, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào khâu chế biến, bảo quản để nâng cao chất lượng sản phẩm như tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), VietGAP, ISO, GlobalGAP, hữu cơ, đa dạng các sản phẩm từ nông nghiệp giàu tính địa phương... Đến nay, xã Yên Trường đang sở hữu 11 sản phẩm OCOP. Các sản phẩm đều đã được cấp mã số, mã vạch, bảo hộ nhãn hiệu...

Bà Vũ Thị Hương, Trưởng Phòng Kinh tế, xã Yên Trường, cho biết: “Phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn xã thời gian qua góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản thực phẩm. Qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương. Thời gian tới, phòng tiếp tục tham mưu UBND xã đẩy mạnh kết nối giao thương, hỗ trợ chủ thể phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu thông qua chính sách hỗ trợ quản lý nhãn hiệu và in tem, nhãn sản phẩm OCOP; mở rộng thị trường tiêu thụ như đưa vào siêu thị, cửa hàng, các đại lý lớn... Qua đó góp phần nâng tầm nông sản địa phương”.

Bài và ảnh: Minh Khanh