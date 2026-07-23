Kinh tế Nga duy trì ổn định bất chấp sức ép bên ngoài

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này vẫn duy trì đà ổn định bất chấp những sức ép từ bên ngoài nhằm tác động đến lĩnh vực năng lượng, đồng thời cho rằng các khó khăn trên thị trường nhiên liệu chỉ mang tính tạm thời và không làm thay đổi xu hướng tăng trưởng chung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế ở Moscow. Ảnh: President of Russia.

Phát biểu tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế ở Moscow, ngày 22/7, ông Putin dẫn số liệu sơ bộ của Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết GDP của nước này tăng 0,3% trong tháng 5 và tăng 0,2% trong 5 tháng đầu năm 2026. Theo ông, nhu cầu trong nước từ chính phủ, doanh nghiệp và người dân tiếp tục là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, tình hình tài chính quốc gia vẫn ổn định. Ngân sách liên bang ghi nhận thặng dư khoảng 196 tỷ ruble (tương đương 2,5 tỷ USD) trong tháng 6, nhờ nguồn thu từ dầu khí và các lĩnh vực khác đều tăng.

Ông Putin cũng đề cập tình trạng thâm hụt ngân sách tại một số địa phương và chỉ đạo kéo dài thời hạn hoàn trả các khoản vay ngân sách nhằm tạo thêm dư địa tài chính cho các khu vực.

Theo nhà lãnh đạo Nga, việc khởi động chu kỳ đầu tư mới và thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế vẫn là ưu tiên của chính phủ trong thời gian tới. Các biện pháp cụ thể sẽ tiếp tục được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Dự án Quốc gia dự kiến diễn ra trong tháng 8.

Những phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh hạ tầng năng lượng của Nga thời gian qua liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến hoạt động cung ứng nhiên liệu tại một số khu vực bị gián đoạn và chính phủ phải áp dụng một số biện pháp điều chỉnh xuất khẩu nhiên liệu. Theo Tổng thống Nga, những tác động này chỉ mang tính ngắn hạn và không ảnh hưởng đến nền tảng của nền kinh tế.

Minh Phương

Nguồn: AA, Tân Hoa Xã.