Kiev bị oanh tạc dữ dội bằng tên lửa đạn đạo, ông Zelensky thúc ép Mỹ và Châu Âu cấp đạn phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/7 kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn, sau khi Kiev hứng chịu một trong những đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cần phải đẩy nhanh việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Ảnh: Tass.

Báo cáo từ phía Ukraine cho biết, loạt oanh tạc ngày 19/7 của quân đội Nga là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo có quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ. Thủ đô Kiev và các khu vực phụ cận đã hứng chịu những thiệt hại nghiêm trọng về cả người và tài sản. Hơn 100 cơ sở tại thủ đô Kyiv và các khu vực lân cận bị hư hại, đồng thời tình trạng này diễn ra ở các tỉnh thành khác như Kharkiv, Sumy, Donetsk và Kherson. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 18 tên lửa và vô hiệu hóa hơn 100 máy bay không người lái của đối phương. Đây được xem là động thái trả đũa khốc liệt từ phía Moscow, sau khi Ukraine tiến hành tập kích vào một kho hậu cần ở ngoại ô thủ đô Moscow một ngày trước đó – vụ tấn công mà phía Nga tuyên bố đã khiến 7 công nhân ca đêm thiệt mạng và 25 người bị thương.

Trước tình hình trên, người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh: "Điều rất quan trọng là các đối tác hiểu rõ thực tế tại chiến trường. Chúng tôi cần tên lửa phòng không để bảo vệ tính mạng người dân mỗi ngày. Bộ Ngoại giao và các quan chức chính phủ cần khẩn trương làm việc với các đối tác để hiện thực hóa các gói viện trợ đã cam kết."

Một người chủ nhìn chiếc xe bị hư hại của mình sau vụ tấn công tên lửa của Nga ở Kyiv, Ukraine, ngày 19/ 7/2026. Ảnh: AP.

Ông Zelensky cũng thúc giục cả Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Âu cần phải mang lại “kết quả mỗi ngày” thông qua việc rút ngắn tối đa thời gian bàn giao khí tài. Ukraine trước đó đã đạt được thỏa thuận chính trị với Mỹ về việc hỗ trợ sản xuất tên lửa Patriot trong nước, song việc triển khai cần thời gian. Vì vậy, trong ngắn hạn, Kiev vẫn phụ thuộc vào nguồn cung tên lửa đánh chặn từ các đồng minh.

Song song với đó, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Ukraine đang xây dựng kế hoạch phản công. Ông Zelensky cho biết, trong ngày 20/7, sẽ diễn ra các cuộc đàm phán quan trọng về chiến lược tiếp theo để buộc Nga phải tiến tới hòa bình.

Nhật Lệ

Nguồn: Ukrinform, Tass.