Kiên Thọ chủ động phương án phòng, chống thiên tai

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, xã Kiên Thọ đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án ứng phó với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Xã Kiên Thọ bố trí lực lượng canh gác tại các đập tràn khi có mưa lũ bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngay từ đầu năm 2026, xã đã tập trung kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên gắn với địa bàn và lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, bổ sung lực lượng đội xung kích phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, bảo đảm sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động củng cố lực lượng tại chỗ, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với việc chuẩn bị lực lượng, công tác bảo đảm vật tư, hậu cần được địa phương triển khai đồng bộ. Xã đã tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống kho dự trữ tại các điểm Phùng Minh, Phúc Thịnh và trung tâm xã, đồng thời bổ sung, thay thế các vật tư đã hư hỏng. Hiện nay, toàn xã sẵn sàng huy động 8 ô tô chở vật liệu, 3 máy xúc, khoảng 260 xe máy phục vụ cơ động; dự trữ 3.200 cọc tre, 3.500 bao tải cùng nhiều dụng cụ thiết yếu như cuốc, xẻng, dây thừng, áo phao, đèn pin, loa cầm tay... Ngoài ra, các loại hóa chất khử trùng, vôi bột cũng được chuẩn bị đầy đủ nhằm phục vụ công tác xử lý môi trường sau thiên tai.

Qua rà soát, trên địa bàn xã Kiên Thọ có nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra thiên tai, đặc biệt là mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất. Các điểm xung yếu được xác định gồm thôn Minh Lải, thôn Cốc, thôn Chu, làng Miềng và một số công trình thủy lợi như hồ Liên Thành, hồ thôn Mui, tràn thôn Cốc, tràn thôn Hạ, hồ làng Miềng, hồ Thành Sơn, hồ Thọ Liên, hồ làng Bào... Đây là những khu vực được xã đưa vào diện theo dõi trọng điểm, có phương án bảo vệ, gia cố và ứng phó cụ thể. Bên cạnh đó, toàn xã hiện có 13 hộ với 52 nhân khẩu sinh sống ven sông có nguy cơ ngập lụt khi có lũ; 28 hộ với 132 nhân khẩu ở khu vực trũng thấp dễ bị ngập úng khi mưa lớn. Trên cơ sở đó, xã đã xây dựng phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai phù hợp với thực tế địa phương. Theo đó, 3 hộ có thể sơ tán tại chỗ, 25 hộ còn lại được bố trí di dời tập trung đến các điểm an toàn đã được chuẩn bị sẵn điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Không chỉ chú trọng công tác chuẩn bị, xã Kiên Thọ còn đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống. Trách nhiệm được phân cấp rõ ràng từ chính quyền xã đến từng thôn, làng, đoàn thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Cùng với đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó cho người dân. Bên cạnh đó, hằng năm xã chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống hồ đập, kênh mương, tràn xả lũ trên địa bàn, kịp thời gia cố những vị trí xuống cấp, bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão.

Với nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả” cùng với phương châm “4 tại chỗ”, xã Kiên Thọ đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai. Khi thiên tai ở cấp độ nhẹ, địa phương tập trung theo dõi, kiểm tra, gia cố các điểm xung yếu; khi diễn biến phức tạp, các biện pháp như sơ tán dân, cấm người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm, huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, đối với các tình huống nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất, phương án “đi trước một bước” được đặt lên hàng đầu, trong đó công tác cảnh báo sớm và di dời dân trước khi xảy ra thiên tai được xác định là giải pháp hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng Nhân dân.

Trao đổi về công tác này, Chủ tịch UBND xã Kiên Thọ Lê Hùng Cường, cho biết: “Địa phương xác định phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không được chủ quan. Xã đã xây dựng các phương án cụ thể, sát thực tế từng địa bàn, từng tình huống, đồng thời phát huy tối đa vai trò của lực lượng tại chỗ và người dân. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản khi thiên tai xảy ra”.

Với sự chuẩn bị bài bản, chủ động và đồng bộ, xã Kiên Thọ đang từng bước nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trong điều kiện mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp lâu dài, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu.

Bài và ảnh: Hải Đăng