Kiến tạo môi trường pháp lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng 16/7, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đỗ Thế Bình đã trình bày báo cáo về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa giới thiệu tóm tắt báo cáo.

Chánh án TAND tỉnh Đỗ Thế Bình trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Nâng cao chất lượng xét xử, giữ vững kỷ cương nghiệp vụ

Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 30/6/2026, TAND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý 10.475 vụ việc, trong đó TAND tỉnh thụ lý 590 vụ, TAND khu vực thụ lý 9.885 vụ việc. So với cùng kỳ số lượng thụ lý tăng 15% (tương đương 1.553 vụ việc).

Tổng số vụ việc đã giải quyết là 6.660 vụ việc, đạt tỷ lệ 63,6%. Trong đó, TAND cấp tỉnh giải quyết 420 vụ việc (đạt tỷ lệ 71,2%), TAND khu vực giải quyết 6.240 vụ việc. Đến nay, toàn hệ thống không còn vụ án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan.

Chất lượng xét xử tiếp tục được nâng lên khi số bản án, quyết định bị hủy hoặc sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán chỉ chiếm khoảng 0,24% tổng số vụ việc đã giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc xác định chưa chính xác tội danh trong án hình sự hoặc chưa thu thập, đánh giá chứng cứ đầy đủ, xác định tư cách tố tụng chưa toàn diện trong một số vụ án dân sự.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh với nhiều kết quả nổi bật. Toàn ngành có 266 công chức, thẩm phán sử dụng thường xuyên Trợ lý ảo; tổ chức thành công 56 phiên tòa trực tuyến; công khai 4.185 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; tổ chức 98 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó nhiều phiên được truyền hình trực tuyến đến các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Hệ thống cũng đã đồng bộ dữ liệu 7.140 vụ việc lên cơ sở dữ liệu chung, hoàn thành lắp đặt thiết bị cho 15 phòng xử án trực tuyến và triển khai mô hình quản lý án thông minh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. TAND hai cấp đã giải quyết dứt điểm 35/35 đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, ngành tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, điều động cán bộ hợp lý, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và kinh phí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tòa án hai cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ giải quyết án hành chính và đối thoại thành còn thấp; vẫn còn xảy ra sai sót trong đánh giá chứng cứ dẫn đến án bị hủy, sửa. Nguyên nhân cốt lõi là do sự gia tăng đột biến của lượng án thụ lý trong khi biên chế giữ nguyên; đồng thời năng lực, trình độ của một bộ phận nhỏ cán bộ, Thẩm phán chưa đáp ứng kịp yêu cầu cải cách tư pháp.

Quang cảnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đột phá

Bên cạnh các giải pháp chung về việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị; các giải pháp toàn diện của ngành Tòa án nhân dân, thì Tòa án Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã ban hành và triển khai 07 nhóm giải pháp chuyên sâu gồm: “Biệt phái Thẩm phán” giải quyết án tồn đọng; thành lập 4 Tổ trợ giúp về nghiệp vụ; khơi thông “điểm nghẽn” về chứng cứ; xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng và sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự; bứt phá bằng sức mạnh của “Tòa án điện tử” và Chuyển đổi số; phát động chiến dịch thi đua “90 ngày cao điểm”.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Tòa án hai cấp tỉnh Thanh Hóa phấn đấu giải quyết từ 90% trở lên đối với án hình sự, từ 85% trở lên đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động; từ 65% trở lên đối với án hành chính; giải quyết trên 99% hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Bằng tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, hệ thống Tòa án quyết tâm kiến tạo một môi trường pháp lý minh bạch, an toàn, qua đó giữ vững kỷ cương xã hội, bảo vệ vững chắc quyền con người và tạo bệ phóng cho các nhà đầu tư phát triển toàn diện của tỉnh Thanh Hóa.

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Linh Hương (lược ghi)