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Đảm bảo an toàn đê điều, thông suốt dòng chảy trong mùa mưa bão

Đình Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm việc với 8 xã gồm: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến về công tác phòng, chống thiên tai. Đoàn đề nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn các tuyến đê địa phương, đồng thời đẩy mạnh khơi thông dòng chảy, giải tỏa ách tắc trên các tuyến sông.

Đảm bảo an toàn đê điều, thông suốt dòng chảy trong mùa mưa bão

Sáng 5/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh làm việc với 8 xã gồm: Triệu Sơn, Thọ Bình, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Hợp Tiến, An Nông, Tân Ninh và Đồng Tiến về công tác phòng, chống thiên tai. Đoàn đề nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn các tuyến đê địa phương, đồng thời đẩy mạnh khơi thông dòng chảy, giải tỏa ách tắc trên các tuyến sông.

Đảm bảo an toàn đê điều, thông suốt dòng chảy trong mùa mưa bão

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cống Vực Bưu, xã Tân Ninh.

Trước đó, đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư phục vụ xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu; tiến độ thi công các công trình phòng, chống thiên tai tại các xã Tân Ninh, Triệu Sơn; công tác vớt bèo mảng, giải toả cây cối trên sông Hoàng đoạn qua xã Thọ Ngọc.

Đảm bảo an toàn đê điều, thông suốt dòng chảy trong mùa mưa bão

Đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư phòng, chống thiên tai tại xã Triệu Sơn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các tuyến đê trên địa bàn chủ yếu là đê địa phương có quy mô nhỏ, nhiều vị trí xung yếu, mặt đê chưa được gia cố, cao trình thấp và có nguy cơ xảy ra tràn, vỡ khi mưa lũ. Vì vậy, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và nhân lực để kịp thời xử lý các sự cố về đê điều giờ đầu phát sinh.

Các địa phương ưu tiên nguồn lực nạo vét kênh mương, vớt bèo, giải tỏa cây cối, bụi rậm trên sông Hoàng, sông Nhơm và hệ thống kênh tiêu nhằm khơi thông dòng chảy, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ, giảm nguy cơ ngập úng.

Đảm bảo an toàn đê điều, thông suốt dòng chảy trong mùa mưa bão

Xã Thọ Ngọc ra quân vớt bèo mảng, khơi thông dòng chảy sông Hoàng.

Đối với các công trình đang thi công, các địa phương cần chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và bảo đảm các công trình đê điều, thủy lợi đạt cao trình thiết kế để phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão.

Đình Hà

Từ khóa:

#Địa phương #Phòng chống thiên tai #Triệu Sơn #dòng chảy #Mùa mưa bão #đê điều #Phương án #xã Thọ Ngọc #xã Tân Ninh #Công trình

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