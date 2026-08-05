Đón Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn thăm, làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 5/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (xã Na Mèo), đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào), do đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay cùng các thành viên trong đoàn.

Dự lễ đón có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đại diện các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn sang thăm, làm việc tại Thanh Hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan dân cử hai tỉnh, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự gắn bó thủy chung giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay và đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh Thanh Hóa để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, góp phần đưa quan hệ giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Theo chương trình công tác, từ ngày 5 đến 7/8, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn sẽ làm việc với HĐND tỉnh Thanh Hóa về trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động năm 2026 và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HĐND hai tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải chào mừng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay và đoàn công tác.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn tại Thanh Hóa tiếp tục khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai địa phương trong việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện; góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, hiện thực hóa phương châm hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước vì hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, để tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lê Hợi