15 dự án luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Đề nghị đặt quyền của người bị thiệt hại ở vị trí trung tâm trong giải quyết bồi thường của Nhà nước Thời sự 17:24 04/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 4/8, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh...

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế khu vực nước suối Xủ đổi màu Thời sự 16:56 04/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và báo cáo của địa phương về tình trạng nước suối Xủ, khu vực đồi Rổm, thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng chuyển màu nâu xám, bốc mùi hôi tanh, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó...

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực để xã Hiền Kiệt phát triển Thời sự 16:51 04/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Hiền Kiệt chiều 4/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị địa phương tập trung cao cho công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân...