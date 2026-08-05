15 dự án luật dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
Theo thông cáo báo chí về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 24/8, với nhiều nội dung, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 dự án luật.
Nguồn: https://nhandan.vn/infographic-15-du-an-luat-du-kien-duoc-xem-xet-thong-qua-tai-ky-hop-khong-thuong-le-thu-nhat-quoc-hoi-khoa-xvi-post979771.html
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