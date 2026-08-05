Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) sang thăm, làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, chiều 5/8, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành), Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi lễ, về phía Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí: Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Suối Phết Thong Sổm Bắt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các thành viên đoàn công tác hai tỉnh dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và đặc biệt dành nhiều tâm huyết vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, trong những năm qua hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn đã không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh nguyện tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt; tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong trao đổi thân mật với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay.

Trước khi diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã thân mật đón tiếp và gặp gỡ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn Phút Phăn Kẹo Vông Xay.

Hai đồng chí bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác ngày càng thiết thực giữa hai địa phương; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn phát triển ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Lê Hợi