Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 16/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp thường kỳ, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các xã, phường và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đào Xuân Yên cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự kỳ họp.

Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ 4 diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh đang tăng tốc thực hiện các mục tiêu của năm đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Những quyết sách được xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ nhằm giải quyết những nhiệm vụ trước mắt mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh trong những năm tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Xem xét, đánh giá thảo luận về các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; xem xét các tờ trình của UBND tỉnh để quyết định các cơ chế, chính sách quan trọng về phân bổ nguồn lực, đầu tư công cùng nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thực hiện quyền giám sát của HĐND tỉnh, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ về những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm thuộc lĩnh vực phụ trách.

Khối lượng công việc của Kỳ họp lần này là rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030. Với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận, góp ý cụ thể về căn cứ pháp lý, tính cần thiết, nguồn lực thực hiện, tác động của chính sách, bảo đảm các nghị quyết ban hành đúng, trúng, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc ý kiến của đại biểu; giải trình đầy đủ, rõ ràng những nội dung còn có ý kiến khác nhau; phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND tỉnh để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, HĐND tỉnh tiếp tục duy trì đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tiếp tục cập nhật...

Phong Sắc và nhóm PV