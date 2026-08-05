Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Sáng 5/8, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự phiên họp có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành ở Trung ương.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, địa phương trong toàn hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đối ngoại Đảng đã phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và bền vững. Qua đó, góp phần giúp Việt Nam chủ động, linh hoạt thích ứng trước những biến chuyển nhanh chóng của tình hình quốc tế và khu vực, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước có chung đường biên giới, cũng như tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng khác.

Đối ngoại Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào cũng như các hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân; chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện, xử lý sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhân dân và yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa ba trụ cột đối ngoại. Mỗi trụ cột có vai trò, sứ mệnh riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là thực hiện hiệu quả đường lối, mục tiêu đối ngoại của đất nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng với đó, tiếp tục nâng tầm công tác đối ngoại Đảng, tập trung củng cố, làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, các nước lớn, các nước có quan hệ đối tác với Việt Nam; đổi mới, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác như gặp gỡ cấp cao, đối thoại chiến lược, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, các diễn đàn đa phương mà Đảng ta tham gia.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân; chuyển mạnh từ tư duy giao lưu hữu nghị sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả tham gia các mạng lưới, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, chủ động định hướng dư luận, góp phần củng cố hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế...

Quốc Hương