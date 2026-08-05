Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật trong quân đội

Sáng 5/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật trong Quân đội năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến các đơn vị trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá, Đại tá Nguyễn Xuân Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng tuyên truyền, phổ phiến, giáo dục pháp luật và giới thiệu các chuyên đề trọng tâm năm 2026, làm cơ sở cho báo cáo viên triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội và Nhân dân.

Các báo cáo viên được giới thiệu những chuyên đề về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách; yêu cầu đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu đề nghị các báo cáo viên tham gia hội nghị tập huấn tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung mới. Từ đó, ứng dụng hiệu quả, cụ thể hóa sát với từng đối tượng của cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Hoàng Lan