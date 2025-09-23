Kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong trường học năm 2025

Nhằm tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, ngày 23/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra các bếp ăn tại một số trường mầm non trên địa bàn xã Tiên Trang và xã Quảng Chính.

Đoàn kiểm tra Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra tại bếp ăn tập thể Trường Mầm non Tiên Trang 1.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các trường có bếp ăn tập thể về các hồ sơ pháp lý có liên quan đến lĩnh vực ATTP; kiểm tra điều kiện cơ sở, vật chất tại các trường.

Qua kiểm tra cho thấy, các bếp ăn tập thể trong trường học cơ bản đã có chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị tuân thủ quy định pháp luật về sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; hồ sơ pháp lý đầy đủ; thực hiện đúng quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu theo quy định.

Công tác lưu mẫu được các trường thực hiện theo đúng quy định.

Về điều kiện cơ sở vật chất, các bếp ăn đã được thiết kế, bố trí theo nguyên tắc một chiều, vệ sinh sạch sẽ; trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho bếp ăn đã được đầu tư đảm bảo đạt yêu cầu. Điển hình bếp ăn tập thể của một số trường như: Trường Mầm non Tiên Trang 2, Trường Mầm non Quảng Chính... Việc thực hành các quy định về ATTP của các nhân viên chế biến thực phẩm từng bước được nâng cao...

Kỹ thuật viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm test nhanh kiểm tra độ sạch bát đĩa và hóa chất bảo vệ thực vật trong nguyên liệu tại bếp ăn tập thể Trường Mầm non Quảng Thạch, cho kết quả âm tính.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị ban giám hiệu, người chế biến tại các trường tiếp tục quan tâm và chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các bếp ăn tập thể tại trường học; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu có nguy cơ gây ngộ độc, nhằm đảm bảo ATTP, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra.

Theo kế hoạch, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các bếp ăn tập thể trong trường học trên địa bàn các xã Hoằng Hóa, Hoằng Giang, Hoằng Phú, Hoằng Sơn, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Thanh, Hoằng Tiến (thuộc huyện Hoằng Hóa cũ) và các xã Lưu Vệ, Tiên Trang, Quảng Chính, Quảng Ninh, Quảng Ngọc, Quảng Yên, Quảng Bình (thuộc huyện Quảng Xương cũ). Thời gian kiểm tra từ ngày 23/9/2025 đến hết ngày 31/10/2025.

Tô Hà