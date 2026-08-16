Kích cầu tiêu dùng bằng trải nghiệm mua sắm

Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm giá cả mà còn chú trọng sự thuận tiện và trải nghiệm trong mỗi lần mua sắm. Không gian hấp dẫn, hàng hóa dễ lựa chọn, dịch vụ nhanh chóng hay các hoạt động trải nghiệm đang trở thành những yếu tố tác động đến quyết định chi tiêu. Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp bán lẻ tại Thanh Hóa đang chuyển từ “bán hàng” sang “bán trải nghiệm”, qua đó thu hút khách hàng và kích thích sức mua.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Nếu trước đây giá cả và khuyến mại thường là yếu tố quan trọng để kéo khách đến điểm bán, thì nay người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Một chương trình giảm giá có thể tạo sức hút trong thời điểm nhất định, nhưng để khách hàng quay trở lại, doanh nghiệp cần tạo thêm những giá trị khác biệt. Đó có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản như hàng hóa được sắp xếp khoa học, thông tin sản phẩm rõ ràng, nhân viên tư vấn thân thiện, thanh toán thuận tiện hay có thêm dịch vụ giao hàng. Với những sản phẩm mới, việc cho khách hàng dùng thử, trải nghiệm hoặc trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, cách sử dụng cũng giúp rút ngắn khoảng cách từ sự tò mò đến quyết định mua.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, mua sắm cũng đang được kết hợp với nhiều nhu cầu khác. Người dân có thể mua thực phẩm, lựa chọn đồ gia dụng, ăn uống, vui chơi hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm trong cùng một chuyến đi. Khi đó, điểm bán không còn đơn thuần là nơi giao dịch mà trở thành một điểm đến.

Sự thay đổi này tác động trực tiếp đến hành vi tiêu dùng. Khi khách hàng cảm thấy thoải mái, thuận tiện và có nhiều thứ để khám phá, họ có thể dành nhiều thời gian hơn tại điểm bán, đồng thời phát sinh thêm những nhu cầu mua sắm ngoài dự định ban đầu.

Tại Co.opmart Thanh Hóa, việc nâng cao trải nghiệm khách hàng được thực hiện thông qua nhiều tiện ích gắn với nhu cầu mua sắm hằng ngày. Bên cạnh các chương trình “Giá tốt mỗi ngày”, “Giá tốt cuối tuần”, siêu thị triển khai tích điểm, chăm sóc khách hàng thành viên, giao hàng tận nhà, bán hàng trực tuyến và cung ứng thực phẩm sơ chế. Nhờ đó, khách hàng có thể lựa chọn phương thức mua sắm phù hợp với nhu cầu. Người mua có thể đến trực tiếp siêu thị, đặt hàng trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ giao tận nhà. Việc mua sắm vì thế trở nên linh hoạt hơn, đồng thời tạo thêm lý do để khách hàng quay lại.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện qua kết quả kinh doanh. Trong 7 tháng năm 2026, doanh thu bán hàng của Co.opmart Thanh Hóa tăng khoảng 4 - 5% so với cùng kỳ; lượng khách hàng có thẻ thành viên tăng từ 10 - 15%. Cùng với đó, nhóm hàng nhãn riêng được phát triển với mức giá thấp hơn khoảng 10 - 20% so với nhiều thương hiệu phổ biến, tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Nếu Co.opmart chú trọng trải nghiệm từ sự thuận tiện và chăm sóc khách hàng, GO! Thanh Hóa lại khai thác trải nghiệm theo hướng đa dạng hóa hàng hóa và đưa sản phẩm Việt, đặc biệt là sản phẩm địa phương, đến gần người tiêu dùng hơn.

Tại đây, các sản phẩm OCOP được bố trí tại những vị trí thuận lợi, tạo điều kiện để hàng hóa địa phương tiếp cận khách hàng trong không gian bán lẻ hiện đại. Hiện hơn 80% hàng hóa kinh doanh tại GO! Thanh Hóa là hàng sản xuất trong nước. Với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, trải nghiệm tại điểm bán có ý nghĩa đặc biệt. Thay vì chỉ nhìn thấy sản phẩm trên kệ, người tiêu dùng có thể tìm hiểu nguồn gốc, bao bì, cách sử dụng và những giá trị phía sau sản phẩm. Sự trực quan này giúp tạo niềm tin, đồng thời mở ra cơ hội để những sản phẩm còn mới với khách hàng được thử sức trên thị trường.

Thực tế cho thấy, trải nghiệm mua sắm có thể tác động đến sức mua theo nhiều cách. Trước hết, nó tạo ra lý do để khách hàng đến điểm bán; tiếp đó, sự thuận tiện và hấp dẫn khiến khách hàng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn để lựa chọn. Khi tiếp cận thêm những sản phẩm mới, nhu cầu phát sinh cũng có thể xuất hiện. Quan trọng hơn, trải nghiệm tốt tạo khả năng quay lại, từ đó duy trì sức mua ổn định thay vì chỉ tăng trong những đợt khuyến mại.

Người dân mua sắm tại Siêu thị Go! Thanh Hóa.

Ngành công thương xác định tiêu dùng là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng, đồng thời đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2026 đạt từ 245.000 tỷ đồng trở lên.

Để thúc đẩy sức mua, ngành công thương khuyến khích doanh nghiệp đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng kênh phân phối và đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng. Trong đó, tạo dựng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, an toàn, phù hợp được xem là hướng đi giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả thị trường nội địa.

Khi thị trường bán lẻ ngày càng đa dạng, cạnh tranh không chỉ nằm ở giá mà còn ở khả năng tạo ra trải nghiệm khiến khách hàng muốn mua, muốn quay lại. Kích cầu vì thế không chỉ là giảm giá trong ngắn hạn, mà là tạo dựng sự hài lòng và thói quen mua sắm, qua đó duy trì sức mua và mở thêm cơ hội cho hàng Việt, hàng Thanh Hóa phát triển.

Bài và ảnh: Chi Phạm