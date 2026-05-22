Sôi nổi hoạt động hướng về người lao động

Thời gian qua, Công đoàn phường Quảng Phú đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Chủ tịch Công đoàn phường Hoàng Lê Thái cho biết: "Công đoàn phường Quảng Phú hiện quản lý 40 công đoàn cơ sở với 5.694 đoàn viên. Xác định công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, công đoàn phường đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ như tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình việc làm, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của NLĐ để phối hợp giải quyết. Bên cạnh đó, Công đoàn phường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền thưởng và các quyền lợi chính đáng của NLĐ. Các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay, 100% đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, NLĐ; 20/35 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ theo đúng quy định.

Một trong những điểm nhấn nổi bật, mang đậm dấu ấn của Công đoàn phường Quảng Phú thời gian qua chính là tinh thần chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc diễn biến tư tưởng và tình hình đời sống tại các đơn vị, đặc biệt là ở khối các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Việc kịp thời nắm bắt tư tưởng, thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của công nhân lao động đã giúp công đoàn phường chủ động xây dựng các báo cáo tham mưu, kiến nghị kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm tìm ra các phương án hỗ trợ tối ưu nhất.

Song song với đó, các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa nhân văn mạnh mẽ. Điển hình như trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với phương châm “Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có tết”, 100% công đoàn cơ sở trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức các hoạt động động viên, thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ với tổng số 1.810 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng; trong đó có 10 đơn vị tổ chức chương trình “Tết sum vầy”. Nhân Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, công đoàn phường tổ chức lễ phát động và trao 139 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo trị giá 129 triệu đồng; đồng thời triển khai mô hình “Con nuôi công đoàn - nâng bước tương lai”, nhận đỡ đầu con đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, công đoàn phường đã tổ chức hội thi “Vũ điệu công nhân lao động” thu hút hơn 200 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đến từ 10 đội thi thuộc các công đoàn cơ sở trên địa bàn và các đơn vị được công đoàn phường mời tham gia.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đổi mới, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tham gia. Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho NLĐ và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đã có 56 sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế hàng tỷ đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn được chú trọng. Công đoàn phường thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động, thu hút NLĐ tham gia tổ chức công đoàn. Kết quả, đã kết nạp mới 82 đoàn viên công đoàn, tuyên truyền, vận động thành lập 1 công đoàn cơ sở doanh nghiệp FDI. Đồng thời, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu 47 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 23 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Thời gian tới, Công đoàn phường Quảng Phú tiếp tục đẩy mạnh nắm bắt tình hình đoàn viên, NLĐ; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu, đề xuất với người sử dụng lao động và cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đồng thời tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, tạo động lực để đoàn viên, NLĐ tích cực lao động, sáng tạo, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê