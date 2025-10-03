Khởi tố Hoàng Thị Hường và 5 bị can vì vi phạm nghiêm trọng quy định về kế toán

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Hường. (Nguồn: Cand.com.vn)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (hay gọi là Hoàng Hường, sinh năm 1987, ở Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra các công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái gồm nhiều công ty, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Ngoài Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố 5 bị can khác với cùng tội danh.

Hoàng Hường nổi tiếng từ việc livestream bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm chữa bệnh, sở hữu nhiều fanpage, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo TTXVN