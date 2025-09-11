Khởi tố 4 đối tượng về tội “Buôn lậu”

Ngày 11/9, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 4 bị can về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ Đội quản lý thị trường số 9 Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra số hàng hóa tạm giữ.

Theo kết quả điều tra xác định: Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1994, trú tại thôn Quang Minh, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa có cửa hàng kinh doanh loa đài, âm ly tại nhà. Quá trình kinh doanh, Tùng thấy việc bán hàng âm ly, loa đài cũ có nhiều lợi nhuận nên đã lên mạng tìm kiếm nguồn hàng.

Đến tháng 4/2024, Tùng thấy người Trung Quốc bán loa, âm ly cũ giá rẻ trên TikTok nên đã dùng WeChat để liên hệ và đặt mua. Qua quen biết với Nguyễn Thị Lo (SN 1980, trú tại Móng Cái, Quảng Ninh), Tùng nhờ Lo đổi tiền và vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Thanh Hóa.

Sau khi nhận tiền, chủ hàng Trung Quốc gửi hàng đến kho A Quân (Trung Quốc), A Quân thuê người giao cho Lo, rồi Lo thuê xe chuyển về cho Tùng. Các lô hàng không khai báo hải quan.

Ngày 20/8/2025, Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra cửa hàng Tùng, thu giữ số hàng không rõ nguồn gốc và chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Mở rộng điều tra xác minh, cũng tương tự cách thức của Tùng, từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2025, Trần Văn Giang, sinh năm 1990, trú tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần thực hiện mua bán loa đài, âm ly cũ từ Trung Quốc không có hóa đơn, không kê khai thuế, không khai báo hải quan. Trong quá trình Giang mua hàng từ Trung Quốc, Nguyễn Thị Lo giao cho Hoàng Thị Thu, sinh năm 1987, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh trực tiếp theo dõi, thông báo với Giang. Đến ngày 23/8/2025 Trần Văn Giang, đến đầu thú về hành vi buôn lậu của mình.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Quốc Hương