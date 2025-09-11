Hotline: 0822.173.636   |

Khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định phê chuẩn khởi tố đối với 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định phê chuẩn khởi tố đối với 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Các tang vật của vụ án

Theo kết quả điều tra xác định: Khoảng đầu năm 2025, do nhận thấy có nhiều khách hàng có nhu cầu mua ống nhựa Tiền Phong nên Lê Văn Văn, sinh năm 1981, trú tại xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa đã đặt mua máy in sản xuất ống nhựa giả. Khi có khách đặt hàng, Văn đã mua ống nhựa Tiến Phương trên thị trường với giá rẻ và cùng với Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1989, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa (là lái xe cho Văn) lấy xăng thơm tẩy dòng chữ trên ống nhựa của hãng Tiến Phương, sau đó dùng máy in phun lên các ống nhựa thể hiện dòng chữ nhãn hiệu Tiền Phong và bán cho khách hàng.

Đến sáng ngày 8/8/2025, khi Văn và Tuấn đang mang 90 cây ống nhựa giả hãng Tiền Phong đi giao cho khách hàng thì Tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang và thu giữ thêm 110 ống nhựa giả hãng Tiền Phong mà Văn đang để tại gia đình.

Đến ngày 6/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Văn và Phạm Văn Tuấn về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

