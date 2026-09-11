Khởi động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”

Sáng 11/9, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) và Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp với các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã”.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cho biết, giai đoạn 2017-2025 các cấp hội đã đồng hành, hỗ trợ hơn 9.200 phụ nữ khởi sự kinh doanh; hỗ trợ thành lập 1.187 doanh nghiệp nữ, 75 hợp tác xã, 105 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ; đào tạo, nâng cao năng lực cho 2.120 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp và phối hợp tạo việc làm cho hơn 74.000 lao động nữ.

Ngày 31/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (gọi tắt là Đề án 2415); ngày 20/4/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đề án hướng tới hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh; nâng cao năng lực kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các mô hình kinh doanh bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Đề án 2415.

Hội LHPN tỉnh và các đơn vị ký kết thực hiện Đề án 2415.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của hộ viên, phụ nữ.

Tại hội nghị, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Đề án 2415; Hội LHPN tỉnh và các sở, ngành ký kết chương trình phối hợp triển khai Đề án.

Các đại biểu cũng tham quan khu vực trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu do phụ nữ làm chủ.

Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp với các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã”.

Ngay sau lễ khởi động, Hội LHPN tỉnh tổ chức Diễn đàn “Kết nối doanh nghiệp với các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã”, tập trung chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường.

Lê Hà