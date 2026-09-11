Công đoàn xã Thăng Bình: Điểm tựa tin cậy của người lao động

Công đoàn xã Thăng Bình hiện theo dõi và quản lý hoạt động của các công đoàn cơ sở trên địa bàn các xã: Thăng Bình, Công Chính, Tượng Lĩnh, Trung Chính và Trường Văn. Vận hành theo mô hình tổ chức bộ máy mới, mặc dù gặp không ít khó khăn do địa bàn trải rộng, cán bộ chủ yếu làm việc kiêm nhiệm, song bằng tinh thần đoàn kết, chủ động và phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, công đoàn xã đã nhanh chóng bắt nhịp, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc, là điểm tựa tin cậy cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn xã Thăng Bình trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Bùi Thị Nguyên, Chủ tịch Công đoàn xã Thăng Bình, cho biết: “Đơn vị trực tiếp quản lý 20 công đoàn cơ sở với trên 8.700 đoàn viên. Xác định công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, công đoàn xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp triển khai nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nền nếp hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc được duy trì thực chất; công tác thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, việc làm, tiền lương cùng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ luôn được bảo đảm đầy đủ; thu nhập bình quân của NLĐ đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng. Quan hệ lao động tại các đơn vị luôn giữ vững sự hài hòa, ổn định, không để xảy ra tranh chấp hay ngừng việc tập thể trái pháp luật”.

Song song với việc bảo vệ quyền lợi, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ được triển khai sâu rộng, kịp thời. 100% công đoàn cơ sở trực thuộc duy trì tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân. Đến nay, 100% doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ với mức từ 19.000 đến 25.000 đồng/suất, góp phần tái tạo sức lao động và nâng cao chất lượng làm việc. Hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý được giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở; công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được giám sát thường xuyên. Đặc biệt, các mô hình “Tổ an ninh công nhân”, “Tổ tư vấn pháp luật” tại những doanh nghiệp tập trung đông lao động tiếp tục phát huy hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự, giúp công nhân yên tâm bám máy, bám xưởng.

Cùng với công tác chăm lo, Công đoàn xã Thăng Bình không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. 100% công đoàn cơ sở đã lập trang mạng xã hội nhằm kết nối thông tin đa chiều, lan tỏa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Các phong trào thi đua yêu nước như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước... được phát động sôi nổi, tạo khí thế thi đua rộng khắp tại các doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được công đoàn quan tâm đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, công đoàn xã đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 3 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, kết nạp mới gần 5.000 đoàn viên. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối”, phối hợp vận động thành lập 2 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, gồm: Chi bộ Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Vạn Lợi (doanh nghiệp FDI) và Chi bộ Công ty TNHH May mặc Hoàng Tùng, kết nạp được 11 đảng viên mới.

Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, Công đoàn xã Thăng Bình đã góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, tạo điều kiện giúp đoàn viên yên tâm lao động sản xuất, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Thanh Huê