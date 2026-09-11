Các trường học chủ động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động vệ sinh trường lớp, theo dõi sức khỏe học sinh, nâng cao ý thức phòng bệnh và phối hợp với gia đình, ngành y tế là những giải pháp đang được các trường học triển khai nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan trong học đường.

Tuyên truyền kiến thức phòng bệnh cho học sinh được lồng ghép trong các tiết học tại Trường THCS Lý Tự Trọng.

Chủ động từ trường lớp

Ngay từ đầu năm học, công tác phòng, chống dịch bệnh được các trường học xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Bên cạnh bảo đảm hoạt động dạy và học, các nhà trường chú trọng vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe học sinh, tuyên truyền kiến thức phòng bệnh và chuẩn bị phương án xử lý khi phát sinh trường hợp nghi mắc bệnh.

Tại Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Hạc Thành, công tác vệ sinh trường lớp được duy trì hằng ngày. Các phòng học, hành lang, sân trường... được vệ sinh theo kế hoạch. Khu vực học sinh thường xuyên sử dụng như bàn ghế, tay nắm cửa, vòi nước cũng được chú ý làm sạch. Nhà trường bố trí đầy đủ nước sạch, xà phòng để học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân. Trong các giờ sinh hoạt lớp, giáo viên dành thời gian hướng dẫn học sinh những kiến thức, kỹ năng phòng bệnh phù hợp với lứa tuổi. Học sinh được nhắc rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không dùng chung đồ dùng cá nhân và giữ gìn vệ sinh lớp học.

Cô Phạm Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A2, Trường THCS Lý Tự Trọng, cho biết: Giáo viên thường xuyên nhắc các em thực hiện vệ sinh cá nhân và giữ gìn vệ sinh lớp học. Những việc này được lồng ghép trong sinh hoạt hằng ngày để học sinh hình thành thói quen, thay vì chỉ tuyên truyền khi có dịch bệnh. Khi có học sinh không khỏe, giáo viên và nhân viên y tế kịp thời nắm tình hình, trao đổi với gia đình và thực hiện các biện pháp cần thiết theo hướng dẫn chuyên môn.

Cùng với vệ sinh môi trường, các trường chú trọng theo dõi tình hình sức khỏe học sinh. Giáo viên chủ nhiệm nắm số học sinh nghỉ học trong ngày, tìm hiểu nguyên nhân, nhất là những trường hợp nghỉ do ốm. Khi học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe, giáo viên thông tin cho nhân viên y tế trường học và gia đình để phối hợp theo dõi. Việc phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh giúp nhà trường chủ động hơn trong xử lý.

Đối với các trường có tổ chức bán trú, công tác phòng bệnh được gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm. Các khâu tiếp nhận, bảo quản, chế biến thực phẩm, vệ sinh dụng cụ và khu vực ăn uống được kiểm soát theo quy định. Nguồn nước sử dụng trong trường học cũng được quan tâm, bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Khi xuất hiện trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm, việc thông tin và phối hợp xử lý được thực hiện kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan trong trường.

Phối hợp chặt chẽ với gia đình

Công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Trước khi học sinh đến lớp, phụ huynh là người trực tiếp theo dõi tình trạng sức khỏe của con em mình. Vì vậy, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường từ gia đình có ý nghĩa quan trọng.

Tại Trường Mầm non Thiệu Long, xã Thiệu Hóa, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của học sinh. Khi học sinh nghỉ học do ốm, giáo viên chủ động liên hệ để nắm nguyên nhân. Nếu có dấu hiệu liên quan đến bệnh truyền nhiễm, thông tin được báo cho bộ phận y tế và ban giám hiệu để theo dõi.

Chị Lê Thị Mai, phụ huynh học sinh, cho biết: “Nhà trường thường xuyên nhắc phụ huynh theo dõi sức khỏe của con. Khi con có biểu hiện sốt, ho hoặc không khỏe, gia đình sẽ cho con nghỉ, đồng thời thông báo với giáo viên. Qua đó vừa bảo đảm sức khỏe cho con, vừa tránh ảnh hưởng đến các bạn trong lớp”.

Theo các nhà trường, một trong những khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh là tâm lý chủ quan của một bộ phận phụ huynh khi trẻ chỉ có những biểu hiện nhẹ. Nếu học sinh đang mắc bệnh vẫn đến trường, nguy cơ lây nhiễm cho những học sinh khác có thể tăng lên, nhất là tại các lớp học đông học sinh. Do đó, bên cạnh tuyên truyền cho học sinh, các trường tăng cường thông tin đến phụ huynh về các biện pháp phòng bệnh, dấu hiệu cần theo dõi và trách nhiệm phối hợp với nhà trường. Việc trao đổi thông tin được thực hiện thông qua giáo viên chủ nhiệm, nhóm lớp và các kênh thông tin chính thức của nhà trường...

Bà Lê Thị Hòa, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thiệu Long, xã Thiệu Hóa, cho biết: “Theo dõi sức khỏe học sinh là công việc thường xuyên. Khi phát hiện trường hợp có biểu hiện bất thường, nhà trường sẽ nắm thông tin sớm để có biện pháp phù hợp. Những vấn đề vượt quá khả năng xử lý của nhà trường sẽ được phối hợp với cơ sở y tế để được hướng dẫn. Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường, sự phối hợp của phụ huynh có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Khi nhà trường và gia đình cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, môi trường học tập sẽ được bảo đảm an toàn, góp phần duy trì ổn định việc dạy và học.

Bài và ảnh: Tô Hà