Cận cảnh AEON MALL Thanh Hóa trước ngày đón khách

Sau gần 2 năm triển khai, Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, dự kiến khánh thành, đưa vào vận hành khoảng giữa tháng 10/2026. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí lớn nhất trên địa bàn tỉnh.

Video: Cận cảnh AEON MALL Thanh Hóa trước ngày đón khách.

Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa có tổng vốn đầu tư 4.157 tỷ đồng, diện tích 10,5 ha, diện tích sàn xây dựng 120.000 m2, diện tích cho thuê 52.000 m2. Dự án được khởi công tháng 12/2024.

Đây là dự án có quy mô sử dụng đất lớn nhất trong số các dự án của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam đã và đang đầu tư tại Việt Nam, được phát triển theo mô hình trung tâm thương mại - dịch vụ tổng hợp, hiện đại, đa chức năng.

Dự án gồm các khu vực mua sắm, dịch vụ, ăn uống, vui chơi trẻ em, hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê, siêu thị và nhiều loại hình dịch vụ khác.

Dự án Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa cũng là dự án thứ 8 tại Việt Nam.

Dự án tọa lạc tại khu vực phía Nam trung tâm tỉnh Thanh Hóa, gần Đại lộ Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 1A, thuận lợi kết nối với các khu dân cư đang phát triển.

Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa dự kiến khánh thành, đưa vào vận hành khoảng giữa tháng 10/2026. AEON MALL Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa với quy mô 5 tầng nổi, 1 tầng hầm đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính.

Công nhân, kỹ sư đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng, chuẩn bị các điều kiện để trung tâm thương mại đưa vào hoạt động theo kế hoạch.

Các hạng mục cây xanh, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng quanh khu vực để xe đã cơ bản hoàn thiện.

Cùng với đó là hệ thống đèn chiếu sáng quanh khu vực để xe cũng đã hoàn tất.

Công nhân tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại khu vực dự án, bảo đảm cảnh quan luôn khang trang, sạch sẽ và gọn gàng trước ngày vận hành, khai trương.

Khu vực đỗ xe và các tuyến đường quanh AEON MALL Thanh Hóa đã được thảm nhựa, chỉnh trang, sẵn sàng đón người dân đến mua sắm, vui chơi, giải trí.

Khi đi vào hoạt động, AEON MALL Thanh Hóa dự kiến đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào hệ thống bán lẻ của tập đoàn, góp phần mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm xứ Thanh đến người tiêu dùng.

Với quy mô đầu tư lớn, AEON MALL Thanh Hóa được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút người tiêu dùng, tạo việc làm và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặng Trung - Hoàng Đông