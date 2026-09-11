Khổ vì “Dự án treo”

Vừa qua Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhận được phản ánh của người dân ngõ 61 và ngõ 149 đường Nguyễn Tĩnh thuộc tổ dân phố Quang Trung, phường Hạc Thành về việc hơn 20 năm qua 68 hộ dân bị “mắc kẹt” bởi dự án treo. Nỗi khổ của người dân nơi đây bao năm qua là cảnh nhà ở xuống cấp, thường xuyên bị ngập nước mỗi khi trời mưa... nhưng không được sửa chữa, xây mới. Sống giữa dự án treo, các hộ dân đang phải tự xoay xở với những bất tiện hằng ngày.

Ngôi nhà xuống cấp của gia đình bà Nguyễn Thị Phương, ngõ 149 đường Nguyễn Tĩnh, phường Hạc Thành.

Gia đình bà Nguyễn Thị Phương, ngõ 149, đường Nguyễn Tĩnh, xây nhà từ những năm 80. Ngôi nhà cấp 4 dãi nắng, dầm mưa hơn 40 năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái nhà mục nát, thấm dột, tường vôi bong lở loang lổ. Vào mùa mưa, nhà bà Phương và các hộ trong ngõ thường xuyên bị nước tràn vào nhà. Nhiều năm nay gia đình bà muốn sửa chữa, cải tạo lại nhà để ổn định cuộc sống, nhưng không thể thực hiện được vì khu vực gia đình bà sinh sống nằm trong quy hoạch của Dự án khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi.

Bà Phương chia sẻ: “Nhà tôi cũ nát, xập xệ lắm mà bao năm nay không dám sửa chữa hay xây dựng lại kiên cố vì vướng quy hoạch, mà không sửa thì gia đình vẫn phải sống trong cảnh chật chội, bất tiện đủ đường. Chưa kể xung quanh bây giờ đã đầu tư xây dựng cả, khu vực này trở thành vùng trũng, cứ mưa là nước ngập vào nhà”.

Cách nhà bà Phương không xa, gia đình ông Nguyễn Trọng Huân, với ba thế hệ, 11 nhân khẩu hiện vẫn đang sống cùng nhau trong ngôi nhà cũ kỹ, chắp vá, mưa gió thường xuyên bị thấm dột. Khi các con khôn lớn, trưởng thành, ông muốn thế chấp nhà vay vốn làm ăn, dự định tách khẩu, chia đất để cất nhà cho các con xây dựng gia đình, nhưng ngặt nỗi vướng quy hoạch Dự án Khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi.

Đó là tình cảnh chung của 68 hộ dân thuộc diện giải tỏa của Dự án khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi 20 năm qua chưa được bố trí tái định cư.

Ông Nguyễn Anh Chương, tổ trưởng tổ dân phố Quang Trung, phường Hạc Thành, cho biết: “Người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị nhiều lần, lần tiếp xúc cử tri nào chúng tôi cũng đề cập đến vấn đề này. Thế nhưng không hiểu vướng mắc ở đâu mà đến nay người dân vẫn chưa được giải quyết tái định cư”.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, Dự án đầu tư khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 21/9/2004. Tháng 11/2004, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3653/QĐ-UBND thu hồi đất để giao cho Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh xây dựng. Tổng diện tích quy hoạch 46,8ha, bao gồm các hạng mục nhà đất chia lô, đất biệt thự, khu chung cư cao tầng, khuôn viên cây xanh, công trình công cộng. Trong đó, 43,7ha đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện. Hiện vẫn còn 3,1ha đất ở và đất nông nghiệp của gần 100 hộ dân chưa thu hồi, giải tỏa.

Năm 2012 và 2021, UBND tỉnh đã hai lần điều chỉnh quy hoạch và bổ sung để khai thác quỹ đất, phục vụ tái định cư cho số hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án. Thế nhưng đến nay những vướng mắc vẫn chưa được giải quyết.

Trước những phản ánh, kiến nghị của người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp cùng chính quyền địa phương và chủ đầu tư tiến hành rà soát, đề xuất phương án tháo gỡ điểm nghẽn của Dự án khu đô thị mới Bắc Đại lộ Lê Lợi. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ quy định hiện hành thực hiện thu hồi phần diện tích hơn 1,8ha đã giao cho Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh để phục vụ quỹ đất tái định cư. Đồng thời, phường Hạc Thành có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư dự án kiểm kê, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi phần diện tích 3,1ha chưa được giải phóng mặt bằng.

Bài và ảnh: Lê Nụ