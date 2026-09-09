Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn

Cục Thuế Thanh Hóa có Công văn số 8538/THO-NVDTPC, ngày 9/9/2026 về việc công khai thông tin người nộp thuế có nợ thuế lớn.

Công ty CP Xi măng Công Thanh nợ thuế 71,3 tỷ đồng. (Trong ảnh: Nhà máy xi măng Công Thanh).

Theo đó, mặc dù tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh tháng 8/2026 giảm so với thời điểm chốt nợ tháng 7/2026; tổng nợ thuế, phí so với tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên, tổng nợ toàn ngành, tổng nợ thuế có khả năng thu còn chiếm tỷ lệ cao so với tổng dự toán thu Ngân sách Nhà nước được giao.

Tổng nợ toàn ngành thời điểm chốt sổ nợ tháng 8/2026 tại Thuế tỉnh Thanh Hóa là 5.686 tỷ đồng, bằng 17,8% so với dự toán pháp lệnh 2026 do ngành thuế quản lý; giảm 61 tỷ đồng, bằng -1,07% so với thời điểm chốt sổ nợ tháng 7/2026.

Trong đó, tập trung ở nhóm nợ lớn từ đất và nhóm nợ về tiền thuế, phí, tiền chậm nộp và thu khác, không có vướng mắc, nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước dù cơ quan thuế đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định.

Trong công văn, Thuế tỉnh Thanh Hóa nêu rõ 3 nhóm nợ với 11 doanh nghiệp nợ thuế lớn với tổng nợ 2.649,7 tỷ đồng, chiếm 46,60% tổng nợ toàn ngành.

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn xem tại đây.

Hồng Ngọc