Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Chính sách thuế với cuộc sống

Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn

Hồng Ngọc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cục Thuế Thanh Hóa có Công văn số 8538/THO-NVDTPC, ngày 9/9/2026 về việc công khai thông tin người nộp thuế có nợ thuế lớn.

Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn

Cục Thuế Thanh Hóa có Công văn số 8538/THO-NVDTPC, ngày 9/9/2026 về việc công khai thông tin người nộp thuế có nợ thuế lớn.

Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn

Công ty CP Xi măng Công Thanh nợ thuế 71,3 tỷ đồng. (Trong ảnh: Nhà máy xi măng Công Thanh).

Theo đó, mặc dù tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh tháng 8/2026 giảm so với thời điểm chốt nợ tháng 7/2026; tổng nợ thuế, phí so với tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước đã được kiểm soát tốt, tuy nhiên, tổng nợ toàn ngành, tổng nợ thuế có khả năng thu còn chiếm tỷ lệ cao so với tổng dự toán thu Ngân sách Nhà nước được giao.

Tổng nợ toàn ngành thời điểm chốt sổ nợ tháng 8/2026 tại Thuế tỉnh Thanh Hóa là 5.686 tỷ đồng, bằng 17,8% so với dự toán pháp lệnh 2026 do ngành thuế quản lý; giảm 61 tỷ đồng, bằng -1,07% so với thời điểm chốt sổ nợ tháng 7/2026.

Trong đó, tập trung ở nhóm nợ lớn từ đất và nhóm nợ về tiền thuế, phí, tiền chậm nộp và thu khác, không có vướng mắc, nhưng không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước dù cơ quan thuế đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định.

Trong công văn, Thuế tỉnh Thanh Hóa nêu rõ 3 nhóm nợ với 11 doanh nghiệp nợ thuế lớn với tổng nợ 2.649,7 tỷ đồng, chiếm 46,60% tổng nợ toàn ngành.

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn xem tại đây.

Hồng Ngọc

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Cục Thuế Thanh Hóa #thu ngân sách Nhà nước #Doanh nghiệp nợ thuế #Dự toán #công khai #thông tin đại chúng #Kiểm soát #người nộp thuế #tỉnh #Ngành thuế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn triển khai Nghị định 141/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Hướng dẫn triển khai Nghị định 141/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Chính sách thuế với cuộc sống
(Baothanhhoa.vn) - Cục Thuế ban hành Công điện số 11/CĐ-CT chỉ đạo triển khai đồng bộ Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh