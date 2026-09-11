Khẩn trương kè chống sạt lở tại Pù Nhi

Bờ suối Poong qua khu dân cư bản Na Tao, xã Pù Nhi đang bị xói lở ngày càng nghiêm trọng, đe dọa an toàn của hơn 50 hộ dân sinh sống dọc bờ suối. Trước tình hình đó, cuối tháng 5/2025, UBND huyện Mường Lát cũ đã phê duyệt dự án kè chống sạt lở, nhưng đến nay công trình vẫn chưa được triển khai.

Mỗi khi mưa lũ, nước suối Poong lại dâng lên sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Những năm trước, từ phía sau nhà bà Hà Thị Dường đến dòng suối Poong còn cách một khoảng đất khá rộng để làm đường đi và trồng ngô, sắn. Sau nhiều mùa mưa lũ, phần đất sau nhà dần bị nước cuốn mất, lòng suối tiến sát vào khu vực nhà ở. Hiện chân nhà chỉ còn cách dòng nước một khoảng ngắn. Nền đất phía sau tiếp tục bị khoét sâu mỗi khi nước dâng, một số hạng mục bị ảnh hưởng, để lộ phần khung sắt. Vì thế, mỗi khi có mưa lớn, gia đình bà Dường lại thấp thỏm lo ngôi nhà có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Bà Hà Thị Dường, xã Pù Nhi, cho biết: “Ngôi nhà của gia đình làm từ năm 2010, đến năm 2014 mới hoàn thành. Qua những trận mưa lũ, toàn bộ phần đất sau nhà đã bị cuốn trôi. Chúng tôi mong Nhà nước quan tâm đầu tư kè để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống”.

Không riêng gia đình bà Dường, dọc đoạn suối từ cầu Na Tao đến khu vực cây xăng xã Pù Nhi còn hàng chục hộ dân sinh sống trong điều kiện tương tự. Tuyến này dài chưa đến 1km nhưng là khu vực tập trung đông dân cư, nhiều ngôi nhà nằm gần bờ suối. Tại nhiều vị trí phía sau các ngôi nhà, trong khi vẫn còn dấu vết sạt trượt của đợt mưa trước chưa được khắc phục thì vết sạt mới lại xuất hiện.

Theo ông Lù Quy Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, tình trạng này diễn biến rõ hơn trong những năm gần đây, nhất là sau các đợt lũ ống, lũ quét. Việc bờ suối bị xói mòn từng bước thu hẹp khoảng cách với khu dân cư, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa và sinh hoạt của người dân.

Trước yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn cho khu dân cư, dự án kè sạt lở bờ suối Poong thuộc khu dân cư bản Na Tao, xã Pù Nhi đã được UBND huyện Mường Lát cũ phê duyệt ngày 26/5/2025.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư 46,153 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 45,654 tỷ đồng; phần kinh phí giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác bảo đảm. Thời gian thực hiện dự án được xác định trong giai đoạn 2025-2027.

Công trình nhằm xử lý tình trạng sạt lở bờ suối Poong tại khu dân cư bản Na Tao và khu vực taluy âm Quốc lộ 15C đoạn qua bản, qua đó bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời góp phần bảo đảm giao thông, giao thương hàng hóa và ổn định khu dân cư.

Theo thiết kế được phê duyệt, tuyến kè có tổng chiều dài 815m. Kết cấu chính là tường bê tông cốt thép, chân tường được gia cố bằng rọ đá. Phía trên bố trí hành lang quản lý, hệ thống rãnh thu nước và các bậc lên xuống phục vụ công tác quản lý, vận hành cũng như nhu cầu dân sinh.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án có sự thay đổi về chủ đầu tư sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trước đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát được giao làm chủ đầu tư. Sau khi chính quyền cấp huyện kết thúc hoạt động, dự án được chuyển giao về UBND xã Pù Nhi để tiếp tục tổ chức thực hiện.

Theo UBND xã Pù Nhi, việc chuyển giao chủ đầu tư khiến một số nội dung phải được rà soát, điều chỉnh và thực hiện lại theo quy định, trong đó có các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn và những phần việc phục vụ triển khai dự án. Đây là nguyên nhân khiến công trình chưa thể khởi công theo kế hoạch. Hiện, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, nhằm sớm lựa chọn được các đơn vị thực hiện và triển khai công trình.

Hơn 1 năm trôi qua kể từ khi dự án được phê duyệt, hàng chục hộ dân ở Pù Nhi vẫn phải sống trong nỗi lo bờ suối tiếp tục bị xói lở sau mỗi đợt mưa lớn. Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình chuyển giao, hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án vì thế đang là yêu cầu cấp thiết. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo hành lang bảo vệ ổn định cho khu dân cư, góp phần bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và hạ tầng thiết yếu tại khu vực bản Na Tao.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh