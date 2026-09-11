Cần lắm một cây cầu nối hai bờ sông Mã

Thôn Thành Tân, xã Cẩm Thạch đang có 87 hộ dân với gần 500 nhân khẩu bị ngăn cách trước mặt là sông Mã, phía sau là núi đá dựng đứng. Phương tiện duy nhất để người dân giao thương với bên ngoài chính là đò ngang. Vào mùa mưa bão, nước lũ dâng cao, nơi đây được ví như một “ốc đảo” hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Vì vậy, ước mơ về một cây cầu kiên cố nối liền đôi bờ sông Mã là nỗi khát khao của người dân nơi đây.

Đò thôn Thành Tân, xã Cẩm Thạch hoạt động chở khách qua bên tả sông Mã.

Thôn Thành Tân được sáp nhập từ các thôn: Bèo Bọt, Phâng Khánh, Nâm Trẹn và Ngọc Khạt. Hiện nay, thôn đang có 617 hộ dân, trong đó có 87 hộ dân nằm tách biệt bên tả sông Mã. Để giao thương với bên ngoài, người dân chỉ có cách chèo thuyền vượt sông hoặc leo qua núi đá sang xã Điền Lư rồi quay vòng trở lại.

Bà Trương Thị Ban (69 tuổi, thôn Thành Tân) cho biết: Trước khi sáp nhập, các hộ dân thôn Bèo Bọt do không có đất sản xuất nên phải chèo thuyền sang bên kia sông để canh tác, lâu dần họ dựng nhà và định cư luôn tại đó. Phương tiện di chuyển duy nhất của mỗi gia đình là những chiếc thuyền thô sơ. Mọi hoạt động từ đưa trẻ đi học, đưa người ốm đi khám bệnh, cho đến vận chuyển nông sản đều phụ thuộc vào những chiếc thuyền này, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Trước thực trạng này, địa phương đã trích ngân sách đầu tư một chiếc đò bằng sắt phục vụ người dân qua lại. Đồng thời, giao cho một người có chứng chỉ chuyên môn trong thôn đứng ra quản lý, vận hành.

Ông Nguyễn Văn Định, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Thạch, cũng là người được UBND xã Cẩm Thạch giao vận hành đò thôn Thành Tân, cho biết: Không chỉ người dân gặp khó khăn khi vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản mà hành trình đi tìm tri thức của những học sinh nơi đây cũng hết sức gian nan. Trong số gần 500 nhân khẩu của hơn 80 hộ dân sinh sống trên “ốc đảo” có 93 cháu đang độ tuổi đến trường. Trừ số học sinh mầm non nhà trường tổ chức ăn bán trú, còn lại mỗi ngày 4 lượt các cháu đi và về qua đò.

“Theo quy định, phương tiện chỉ được phép chở tối đa 12 người trên đò nên nhà đò phải chia làm nhiều chuyến mới chở hết số lượng các cháu qua sông. Thông thường 7 giờ mới đến giờ vào lớp nhưng các cháu đều phải đi từ 6 giờ nếu không sẽ không kịp giờ lên lớp. Nhiều hôm các cháu đi muộn, chạy vội lên đò bị trượt ngã, lấm lem hết quần áo. Rồi những hôm mưa bão, nước lũ dâng cao, đò không thể hoạt động, học sinh ra đến bến nhưng phải quay về vì không thể qua trường...” - ông Định chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Hằng, trưởng thôn Thành Tân, xã Cẩm Thạch, cho biết: Thôn có hơn 80 hộ dân và gần 500 nhân khẩu nằm tách biệt bên kia sông. Cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi nhưng sản phẩm làm ra tiêu thụ khó khăn, thu nhập không ổn định. Mặc dù các hộ dân đã rất cố gắng nhưng thôn vẫn chưa thể hoàn thành tiêu chí NTM. Những năm qua, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, thôn và chính quyền địa phương đã đề xuất, kiến nghị các cơ quan, ban, ngành quan tâm, ưu tiên đầu tư xây dựng cây cầu để các hộ dân đi lại bớt khó khăn, kết nối, giao thương hàng hóa, thế nhưng, đến nay cũng chỉ biết hy vọng và chờ đợi.

Bài và ảnh: Khánh Huyền