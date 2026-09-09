Chặt cây không có biện pháp cảnh báo khiến một người đi đường tử vong

Công an xã Quảng Bình thông tin, sáng 9/9 trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn do người dân chặt cây trước nhà nhưng không có biện pháp cảnh báo, làm cây đổ trúng vào một người đàn ông đi xe máy trên đường khiến người này tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường tỉnh 511 đoạn qua xã Quảng Bình.

Cụ thể, vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ, sinh năm 1983 cưa cây xà cừ ở trước cổng số nhà 295, nằm sát hành lang đường tỉnh 511 (đường 4A cũ), thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình; tuy nhiên, không bố trí thiết bị cảnh báo để người đi đường được biết.

Cùng thời điểm này, ông Lê Đình Thành, sinh năm 1958, trú thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình điều khiển xe mô tô theo hướng Nam-Bắc không tránh kịp và bị cây đè trúng. Hậu quả, ông Thành tử vong trong quá trình đưa đến Trạm y tế Quảng Lưu cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Quảng Bình đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Huyền