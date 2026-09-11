Khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng chống ngập úng

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 16985/SNNMT-TL về việc khẩn trương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10/9 đến ngày 11/9/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, kéo dài và diễn biến phức tạp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tại Công văn số 18982/UBND-NNMT và Công điện số 15/CĐ-TL-ATĐ của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Ban Quản lý dự án, UBND các xã, phường, các Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Chấp hành nghiêm Công văn số 79/CV-PTDS ngày 08/9/2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới.

Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo khí tượng thủy văn, mưa lũ. Tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi trọng điểm, đập, hồ chứa ở vùng vừa có mưa lớn, các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có nguy cơ sự cố. Đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn cho các hồ chứa, công trình đang thi công (nhất là công trình dưới sâu, công trình ngầm, dẫn dòng, thiết bị và con người). Kịp thời sửa chữa, khắc phục ngay các hạng mục bị hư hỏng phát sinh.

Chủ động phòng, chống ngập úng: Khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng để có phương án xử lý phù hợp. Chủ động tiêu thoát nước đệm trong hệ thống thủy lợi. Phối hợp với ngành điện đảm bảo nguồn điện cho các trạm bơm tiêu vận hành tối đa công suất khi xảy ra ngập úng. Ưu tiên thoát nước, giảm ngập cho khu dân cư, khu công nghiệp, vùng trồng cây có giá trị kinh tế cao và các vùng trũng, thấp.

Thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa và công trình cấp nước. Đối với hồ chứa có cửa van xả lũ, chủ động hạ thấp mực nước đón lũ theo kịch bản dự báo, tuyệt đối không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du. Bắt buộc cảnh báo sớm cho người dân hạ du trước khi xả lũ hoặc khi có nguy cơ sự cố.

Các hồ chứa có dung tích trữ thấp hoặc chuẩn bị tích nước cần chủ động tích nước phù hợp với dự báo mưa nhằm đạt lượng nước tối đa, phục vụ phòng, chống hạn hán, thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino trong mùa khô tới, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du.

Ứng phó công trình bị hư hỏng, xuống cấp: Áp dụng biện pháp hạn chế hoặc không tích nước đối với hồ chứa nguy cơ mất an toàn. Tổ chức cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế đi lại khu vực nguy hiểm. Bố trí lực lượng, vật tư, máy móc và sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sơ tán dân hạ du khi cần thiết.

Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản và sử dụng nước tiết kiệm. Thông báo người dân chủ động tích trữ nước hộ gia đình đề phòng sự cố gián đoạn cấp nước.

Duy trì ca trực 24/24 giờ trong thời gian mưa lũ, bố trí nhân lực tại các công trình trọng điểm để kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thường xuyên cập nhật tình hình an toàn công trình, tình trạng ngập úng, thiếu nước hoặc sự cố về bộ phận thường trực Sở Nông nghiệp và Môi trường (SĐT trực ban: 02373.852.405). Khi có sự cố hoặc nguy cơ sự cố, phải báo cáo ngay để kịp thời tham mưu xử lý, không để chậm trễ.

LP