Xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở xã Thọ Xuân

Xác định thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong năm 2026, xã Thọ Xuân đã và đang triển khai rộng rãi mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp- an toàn tại nhiều địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Thọ Xuân tham gia dọn vệ sinh môi trường vào “Ngày thứ bảy tình nguyện”.

Đến thôn Lệ Trạch, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay, khởi sắc của vùng quê nơi đây kể từ khi triển khai thực hiện mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch- đẹp - an toàn. Đường làng, ngõ xóm được người dân quét dọn sạch sẽ, rác thải để đúng nơi quy định, dọc các tuyến đường, những hàng cây xanh tốt cùng với sắc màu rực rỡ của đủ các loài hoa khoe sắc. Đặc biệt, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), chúng tôi đã được ngắm nhìn những bức trang bích họa sinh động, ý nghĩa về hình ảnh quê hương đổi mới, hình ảnh XDNTM, hình ảnh chiến sĩ ngã xuống trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc... của Chi đoàn thôn Lệ Trạch gắn với triển khai công trình “Đường tranh bích họa” trên tuyến đường nhà văn hóa thôn. Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân Hoàng Thị Phượng, cho biết: “Công trình đã tạo cảnh quan mới cho bức tranh nông thôn; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử ý nghĩa trong cộng đồng”.

Để thực hiện hiệu quả mô hình khu dân cư sáng- xanh - sạch - đẹp - an toàn, ngay từ đầu tháng 1/2026, xã Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại 12 khu dân cư được lựa chọn triển khai trong đợt 1 gồm các thôn: Lệ Trạch, Hợp Thành, Phúc Cường, Nam Hòa, Xuân Phả 1, Bất Căng 1, Xuân Khang, Lễ Nghĩa 1, Vực Thượng 2, Bắc Tiến, Xuân Phả 4 và thôn Nam Xuân. Thông qua việc xây dựng và triển khai mô hình, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư tiếp tục được phát huy, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Nổi bật như: Hội Cựu chiến binh đã tích cực tham gia bảo vệ môi trường đồng ruộng, đảm nhận thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật vào bể chứa, góp phần xây dựng sản xuất nông nghiệp sạch. Hội LHPN xã triển khai hiệu quả các tuyến đường hoa, hàng rào xanh; đồng thời vận động hội viên duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường vào cuối tuần, tạo thói quen trong cộng đồng. Đoàn xã phát huy tinh thần xung kích với các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Xuân Cường, nhấn mạnh: Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, các mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là yếu tố quan trọng giúp xã hoàn thiện các tiêu chí trong XDNTM năm 2026 tại địa phương. Để các mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả bền vững, các thôn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường. Duy trì phong trào ra quân dọn vệ sinh môi trường định kỳ vào chiều thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, trong đó lực lượng nòng cốt là hội viên phụ nữ và hội viên nông dân. Đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, qua đó hình thành nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan thường xuyên, liên tục.

Bài và ảnh: Lê Phượng