“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” khơi dậy sức dân

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với Nhân dân, cán bộ MTTQ cùng các thành viên xã Tống Sơn đã kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tuyên truyền, vận động, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Tống Sơn tích cực dọn vệ sinh, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Ở thôn Chí Phúc, người dân thường kể về câu chuyện hiến đất, mở rộng đường như một minh chứng rõ nét cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Dẫn chúng tôi đi trên những tuyến đường làng, ngõ xóm rộng rãi, khang trang, ông Lê Văn Quý, Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Chí Phúc kể về những ngày tháng kiên trì của chi bộ và ban công tác mặt trận thôn trong việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu được ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc làm này với sự phát triển của quê hương, từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết cùng chung sức thực hiện.

Ông Quý cho biết: “Trước đây, nhiều tuyến đường trong thôn nhỏ hẹp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Năm 2024, khi tiếp tục thực hiện phong trào hiến đất, mở rộng tuyến đường từ đầu thôn đến ngã ba thôn Chí Phúc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, chi bộ cùng với ban công tác mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sức lan tỏa trong Nhân dân”.

Từ việc nhiều hộ còn băn khoăn khi công trình đã được xây dựng kiên cố, việc tháo dỡ để chỉnh trang, xây dựng lại, đòi hỏi kinh phí lớn. Song, nhờ làm tốt công tác dân vận khéo của MTTQ cùng các thành viên, người dân hiểu được lợi ích của việc làm đường, vì vậy mọi người đồng thuận cao. Từ năm 2024 đến nay, Nhân dân thôn Chí Phúc đã hiến gần 1.500m2 đất, mở rộng tuyến đường từ 4,5m lên 7m. Đến nay, 100% đường giao thông trong thôn đã được bê tông hóa; lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiện đại, dọc hai bên đường là những đường hoa, cây cảnh được Nhân dân cắt tỉa gọn gàng, tạo nên diện mạo khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Bên cạnh đó, người dân cũng đóng góp kinh phí, ngày công để chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, đầu tư các thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng cao của người dân.

Ông Đinh Quang Tý, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tống Sơn, cho biết: “Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, MTTQ và các tổ chức thành viên từ xã đến các ban công tác mặt trận khu dân cư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Nổi bật là đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia XDNTM gắn với phong trào xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Từ năm 2025 đến nay, toàn xã làm mới được trên 3km đường giao thông; cùng với đó, 532 nhà được gắn biển công nhận nhà sạch, vườn đẹp; hệ thống camera được lắp đặt đồng bộ tại các khu dân cư. 34/34 khu dân cư trong xã đạt tiêu chí khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Hưởng ứng phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã Tống Sơn đã huy động mọi nguồn lực để xây mới 24 ngôi nhà và sửa chữa 2 ngôi nhà với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”.

Các phong trào thi đua, mô hình phát triển kinh tế tiếp tục được xây dựng và nhân rộng trên địa bàn xã, tiêu biểu như phong trào: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Thanh niên khởi nghiệp”; câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; mô hình thanh niên tham gia Chương trình OCOP. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của các gia đình ở khu dân cư trong xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh được chú trọng. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng khu dân cư trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua việc quản lý, giáo dục người thân ngay từ trong gia đình, dòng họ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, hướng tới xây dựng khu dân cư an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, không tội phạm, tệ nạn xã hội.

Những đổi thay trên quê hương Tống Sơn hôm nay là kết quả từ sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội. Đó cũng chính là minh chứng cho phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ” được xã triển khai thực hiện hiệu quả và thiết thực.

Bài và ảnh: Trung Hiếu