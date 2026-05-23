Mở rộng những con đường quê

Từ những tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp, xã Thọ Phú đang từng ngày thay da đổi thịt nhờ phong trào Nhân dân hiến đất mở rộng giao thông nông thôn. Những con đường được mở rộng không chỉ tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng trong mỗi người dân quê.

Đường làng sạch đẹp từ sự chung sức, đồng lòng của người dân Thọ Phú.

Đồng thuận từ lòng dân

Qua rà soát, trên địa bàn xã Thọ Phú có trên 155km cần phải mở rộng. Các thôn trên địa bàn xã đã chủ động quyết liệt vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông và đã đem lại hiệu quả. Sau 3 năm triển khai thực hiện, toàn xã đã vận động có 4.520 hộ dân tham gia hiến đất, chiều dài các tuyến đường Nhân dân hiến đất gần 88km, diện tích 13,2ha; hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã cơ bản đã được đầu tư, nâng cấp cứng hóa rải nhựa, đổ bê tông, cạp lề.

Ở nhiều thôn trong xã, không khó để bắt gặp những hộ dân tự nguyện phá dỡ tường rào, cổng ngõ, chặt cây lâu năm để mở rộng đường. Có gia đình hiến vài chục m2 đất, có hộ hiến hàng trăm m2 mà không đòi hỏi đền bù. Người dân hiểu rằng mở rộng đường không chỉ để đi lại thuận lợi hơn hôm nay mà còn là đầu tư cho tương lai lâu dài của chính con em mình.

Để có được sự đồng thuận ấy, xã Thọ Phú đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ đến các đoàn thể đều tích cực tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức phong phú. Nội dung hiến đất mở đường được đưa vào các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt thôn, các buổi họp dân; hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội được tận dụng để tuyên truyền về lợi ích thiết thực của việc mở rộng giao thông nông thôn.

Điều quan trọng hơn cả là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều cán bộ, đảng viên trong xã đã gương mẫu hiến đất trước để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ sự gương mẫu ấy, phong trào hiến đất mở đường ở Thọ Phú dần trở thành việc làm tự giác của người dân. Không chỉ hiến đất, nhiều hộ còn đóng góp ngày công, vật liệu, kinh phí để cùng địa phương hoàn thiện các tuyến đường. Nhiều người con xa quê cũng chung tay hỗ trợ xây dựng quê hương bằng những phần việc thiết thực. Tinh thần đoàn kết cộng đồng được khơi dậy mạnh mẽ từ chính những con đường đang được mở rộng từng ngày.

Mở lối cho phát triển

Những tuyến đường mới rộng rãi, sạch đẹp đang tạo ra sự đổi thay rõ nét ở Thọ Phú. Xe ô tô giờ đây có thể vào nhiều khu dân cư, việc vận chuyển hàng hóa, nông sản trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều. Người dân trong xã cho biết, sau khi đường được mở rộng và bê tông hóa, việc giao thương dễ dàng hơn, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, hệ thống giao thông được nâng cấp còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trẻ em đến trường an toàn, người già đi lại thuận tiện hơn, cảnh quan nông thôn cũng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Điều đáng quý là từ phong trào hiến đất mở đường, người dân Thọ Phú ngày càng ý thức rõ hơn vai trò chủ thể của mình trong XDNTM. Người dân không còn đứng ngoài cuộc mà trực tiếp tham gia cùng chính quyền kiến thiết quê hương. Những con đường quê hôm nay không chỉ được mở rộng về chiều rộng mặt đường mà còn mở ra không gian phát triển mới cho địa phương; là con đường đưa nông sản đến gần thị trường hơn, đưa cơ hội phát triển đến với người dân, đưa diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Nghị quyết của Đảng bộ xã Thọ Phú xác định mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành mở rộng, nâng cấp và cứng hóa hệ thống giao thông nông thôn theo tiêu chí NTM nâng cao và định hướng đô thị trong tương lai. Theo đó, xã đặt ra tiêu chuẩn cụ thể cho từng loại đường: đường xã rộng tối thiểu 7,5m; đường thôn 6,5m; đường ngõ xóm 4,5m. Đồng thời phấn đấu trong hai năm 2026-2027 hoàn thành vận động Nhân dân hiến đất mở rộng toàn bộ 67km tuyến đường còn lại.

Đây là mục tiêu không dễ thực hiện, bởi thực tế hiện nay vẫn còn một số nơi công tác vận động gặp khó khăn, một bộ phận người dân còn tâm lý trông chờ, chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích lâu dài của việc mở rộng giao thông nông thôn. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận ngày càng cao của người dân, Thọ Phú đang từng bước tháo gỡ những khó khăn để tiếp tục mở rộng các tuyến đường còn lại.

Đảng ủy xã xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên từ nay đến năm 2030. Ban chỉ đạo cấp xã, các tổ vận động ở thôn được thành lập để trực tiếp bám cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân. Cùng với đó, xã ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, kết hợp ngân sách Nhà nước với nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của Nhân dân.

Bài và ảnh: Trần Hằng