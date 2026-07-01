Khơi dậy sức dân từ phong trào thi đua yêu nước

Về thôn Phú Hào (xã Thọ Phú), chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc của vùng quê nơi đây với những tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp cùng hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang. Những đổi thay ấy là kết quả của sự đoàn kết, đồng thuận và chung sức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện hiệu quả các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua ở địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Nhân dân xã Thọ Phú hiến đất mở rộng đường, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Ông Lê Văn Trường, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Hào, cho biết: Xác định CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông; xây dựng và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn; giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải quyết thấu tính đạt lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Mọi công việc liên quan đến cộng đồng đều được đưa ra bàn bạc công khai dân chủ nên tạo được sự đồng thuận, tích cực tham gia của Nhân dân.

Từ năm 2022 đến nay, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất, tháo dỡ các công trình phụ, tường rào... để mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, 100% các tuyến đường được bê tông hóa, 135 cột đèn chiếu sáng, 8 mắt camera được lắp đặt ở xung quanh khu dân cư. Người dân cũng tích cực trồng hoa, cây cảnh dọc hai bên đường, đóng góp chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, hoàn thiện thiết chế nhà văn hóa... Những việc làm đó đã góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ xã Thọ Phú không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ xã với các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Việc phân công nhiệm vụ giữa các tổ chức được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, đảm bảo rõ người, rõ việc. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thọ Phú Bùi Thị Loan, cho biết: “Điều quan trọng nhất là thông qua các CVĐ, phong trào thi đua đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Khi mọi người dân hiểu, đồng tình và tích cực tham gia thì sức mạnh cộng đồng được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới".

Quá trình thực hiện CVĐ, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã hào hứng tham gia với nhiều mô hình hay được nhân rộng trên địa bàn, như ươm cây chuỗi ngọc, trồng mới 1,5km hàng rào xanh; duy trì hiệu quả các hoạt động vệ sinh môi trường khu dân cư gắn với thu gom phế liệu, cắt tỉa hàng rào xanh của Hội LHPN xã; công trình vẽ tranh “cột điện nở hoa” của đoàn thanh niên xã. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường do MTTQ và các đoàn thể triển khai, như: chăm sóc, cắt tỉa cây hoa; ra quân khơi thông kênh, mương, làm vệ sinh môi trường đồng ruộng, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó, người dân thường xuyên chỉnh trang nhà cửa, sân vườn, tường rào, góp phần xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo được Ủy ban MTTQ xã triển khai thực hiện hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở giai đoạn 2024-2025, Ủy ban MTTQ xã đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân trong xã hỗ trợ, sửa chữa được 23 nhà Đại đoàn kết cho các hộ còn khó khăn về nhà ở với trị giá hơn 803 triệu đồng. Đồng thời, nhân dịp Ngày Đại đoàn kết 18/11/2025, ngoài tặng các bức tranh, xã còn trao 220 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn với số tiền trên 112 triệu đồng...

Từ việc thực hiện hiệu quả các CVĐ, phong trào thi đua, hiện nay MTTQ và các tổ chức thành viên đã duy trì và nâng cao hiệu quả 34 mô hình tự quản ở khu dân cư (KDC), như: “KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. “KDC tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “KDC tự quản đảm bảo môi trường”, “KDC tự quản về an ninh trật tự”; phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, phong trào “Bình dân học vụ số”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như nuôi cầy hương, trồng hoa, cây cảnh, trồng đào, chim bồ câu... tiếp tục được nhân rộng, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những tuyến đường ngày càng được mở rộng khang trang, môi trường nông thôn sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã Thọ Phú. Từ sự đồng thuận trong Nhân dân, các CVĐ, phong trào thi đua trên địa bàn xã tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo động lực để quê hương Thọ Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu