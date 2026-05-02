Khi phụ huynh thay đổi cách đầu tư cho con

Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cho các môn học văn hóa, nhiều phụ huynh hiện nay đang chủ động thay đổi cách đầu tư bằng việc cho con tham gia các lớp năng khiếu, rèn luyện thể chất ngay từ sớm. Sự lựa chọn này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét trong quan niệm giáo dục, hướng tới phát triển toàn diện, giúp trẻ tự tin, năng động và thích ứng tốt hơn trong cuộc sống hiện đại.

Lớp học múa tại Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao (Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành).

Ghi nhận thực tế cho thấy, việc cho trẻ tham gia các lớp năng khiếu, thể thao không còn mang tính “thời vụ” như trước mà đang dần trở thành lựa chọn thường xuyên của nhiều gia đình. Nếu như trước đây, phần lớn phụ huynh chỉ đăng ký cho con vào dịp hè, thì nay trong suốt năm học, các lớp vẫn duy trì lượng học viên ổn định.

Chị Trịnh Hoàng Anh có con học lớp 4 ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Trước đây, dịp nghỉ hè tôi mới cho cháu học thêm bóng rổ. Nhưng năm nay, tôi đã duy trì cho con học quanh năm. Con thích học và thấy con nhanh nhẹn, vui vẻ khi tham gia thể thao nên tôi cũng yên tâm đầu tư lâu dài”.

Cùng quan điểm, chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Hạc Thành có con gái theo học múa, chia sẻ: “Ban đầu tôi cho con học thử vào dịp hè, nhưng thấy cháu rất thích, lại tự tin hơn nên gia đình quyết định cho học lâu dài”.

Có mặt tại lớp múa của Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao (Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành) vào buổi chiều, không khí tập luyện diễn ra sôi nổi. Trên nền nhạc quen thuộc, các em nhỏ chăm chú thực hiện từng động tác theo sự hướng dẫn của giáo viên. Dù còn những động tác chưa thật nhuần nhuyễn, nhưng sự tập trung và niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt. Phía ngoài phòng học, nhiều phụ huynh kiên nhẫn theo dõi, thỉnh thoảng trao đổi nhỏ về sự tiến bộ của con.

Chị Trần Thị Mai Anh ở phường Hạc Thành chia sẻ: “Tôi không đặt nặng việc con phải múa giỏi, mà quan trọng là con mạnh dạn hơn, biết thể hiện bản thân”.

Tại các lớp học piano, organ, thanh nhạc, không khí lại mang một sắc thái khác - trầm lắng nhưng không kém phần tập trung. Những ngón tay còn non nớt dò từng phím đàn, những giọng hát trẻ thơ còn ngượng nghịu, nhưng mỗi buổi học đều là một bước tiến nhỏ.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành, cho biết: “Những năm gần đây, số lượng học sinh tham gia các lớp năng khiếu duy trì ổn định trong năm và tăng mạnh vào dịp hè. Để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, đa dạng hóa loại hình lớp học như thanh nhạc, piano, mỹ thuật, múa, MC nhí, võ, bơi, bóng đá, bóng bàn, pickleball. Đồng thời đưa vào các nội dung mới như lập trình robotic, để đáp ứng xu hướng, nhu cầu của phụ huynh”.

Không chỉ tại cung văn hóa thiếu nhi, xu hướng này cũng lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ sở dạy năng khiếu, thể thao. Ghi nhận tại Trung tâm TNT dance (đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạc Thành), trung tâm đã duy trì hoạt động 5 năm, thu hút hàng trăm học viên theo học qua từng giai đoạn. Lớp được tổ chức theo từng nhóm độ tuổi, với lịch học linh hoạt vào các buổi trong tuần và cuối tuần. Trong không gian sôi động của âm nhạc, các em học sinh nhanh chóng hòa nhịp, tự tin thể hiện những bước nhảy.

Chị Phạm Thị Tuyết Nhung, giáo viên ở trung tâm, cho biết: "Số lượng học viên duy trì ổn định quanh năm và tăng hơn vào dịp hè. Nhiều em tỏ ra hứng thú với việc học nhảy hiện đại và tự tin thể hiện bản thân".

Thạc sĩ Tâm lý học Phạm Thị Thu Hòa, giảng viên Khoa Giáo dục, Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: Theo quan điểm tâm lý học và giáo dục học hiện đại các hoạt động năng khiếu và rèn luyện kỹ năng sống giúp học sinh phát triển hài hòa giữa nhận thức, cảm xúc, hành vi hướng tới phát triển toàn diện. Nhu cầu tham gia các hoạt động năng khiếu và kỹ năng sống không chỉ mang tính cá nhân mà còn phản ánh yêu cầu tất yếu để thích ứng với bối cảnh xã hội hiện đại. Vì vậy, cha mẹ cần nhận thức đúng giá trị của các hoạt động này với sự phát triển toàn diện tâm lý, nhân cách của con; hiểu con, dựa vào sở thích, điểm mạnh của con; đồng hành cùng con trong quá trình tham gia; lựa chọn các trung tâm, tổ chức, cá nhân uy tín để đảm bảo môi trường học tập an toàn, hiệu quả.

Sự chuyển dịch trong cách đầu tư của phụ huynh không chỉ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho trẻ, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đơn vị tổ chức. Bên cạnh việc đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng giảng dạy, các cơ sở cần chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, phù hợp với lứa tuổi. Đồng thời, việc định hướng cho phụ huynh lựa chọn lớp học phù hợp, tránh tình trạng cho con tham gia quá nhiều hoạt động cũng là điều cần thiết.

Phó giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hạc Thành Nguyễn Xuân Cường cho biết, đơn vị đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm các lớp học mới phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ những lớp học nghệ thuật đến sân chơi thể thao, cho thấy một cách tiếp cận mới trong giáo dục gia đình đang dần thay đổi theo hướng thực chất và bền vững hơn.

Bài và ảnh: Thùy Linh