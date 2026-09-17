Xã Thiệu Hóa huy động hơn 100 người “cứu” đê sông Cầu Chày trong đêm

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thiệu Hóa, vào lúc 16h30 ngày 17/9, tại vị trí K34+800-K34+840 đê hữu sông Cầu Chày, thuộc thôn Minh Long xảy ra sự cố sạt trượt mái đê phía đồng. Chiều dài sạt 50m, sạt đứng thành 1,5-3m; mực nước phía sông +8,15m, trên báo động III là 50cm.

Sự cố sạt trượt vị trí trên đê hữu sông Cầu Chày, thuộc thôn Minh Long, xã Thiệu Hóa xảy ra lúc 16h30 phút ngày 17/9.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Thiệu Hoá đã huy động vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý sự cố ngay từ giờ đầu theo phương án kỹ thuật của Hạt Quản lý đê Thiệu Hoá.

Theo đó, khoảng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và lực lượng xung kích của xã cùng nhiều máy móc, phương tiện tranh thủ từng thời điểm để gia cố, xử lý vị trí sạt trượt.

Đến 22h đêm 17/9, các lực lượng vẫn bám hiện trường xử lý sự cố. Đồng thời, theo dõi diễn biến tại khu vực sạt trượt và mực nước sông Cầu Chày.

Với tinh thần khẩn trương, chủ động, xã Thiệu Hóa đang nỗ lực xử lý điểm sạt trượt nhằm hạn chế nguy cơ lan rộng, bảo đảm an toàn tuyến đê và khu vực dân cư, sản xuất phía trong đê.

Lê Hòa và CTV