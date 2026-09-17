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Ngừng chạy nhiều chuyến tàu do mưa lũ đến ngày 19/9

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Tối 17/9, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa.

Ngừng chạy nhiều chuyến tàu do mưa lũ đến ngày 19/9

Tối 17/9, ngành đường sắt thông báo điều chỉnh lịch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ tại Thanh Hóa.

Ngừng chạy nhiều chuyến tàu do mưa lũ đến ngày 19/9

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, ngừng tàu SE19 có hành trình Bắc-Nam, tàu JSE17 có hành trình Hà Nội-Đà Nẵng ngày 17/9; ngừng tàu có hành trình Bắc-Nam SE20, JSE18 có hành trình Đà Nẵng-Hà Nội ngày 18/9; ngừng tàu NA1/2 có hành trình Hà Nội -Vinh và ngược lại ngày 17/9.

Cùng thời điểm này, ngành đường sắt đã lên kế hoạch chuyển tải hành khách bằng đường bộ.

Theo đó, tàu SE3 đến Bỉm Sơn lúc 22 giờ 5 phút chuyển tải hành khách với tàu SE4 đến Thanh Hóa 1 giờ 3 phút. Tàu SE1 đến Bỉm Sơn lúc 0 giờ 33 phút chuyển tải hành khách với tàu SE2 đến Thanh Hóa 2 giờ 14 phút.

Ngoài ra, tàu SE10 đến Thanh Hóa 23 giờ 50 phút giải thể, hành khách được chuyển tải cùng hành khách tàu SE4 từ Thanh Hóa ra Bỉm Sơn.

Trong ngày 17/9, ngành đường sắt cũng đã chuyển tải hơn 250 hành khách từ Thanh Hóa-Bỉm Sơn do khu gian Đò Lèn-Bỉm Sơn bị ngập.

Hiện ngành đường sắt đang liên tục cập nhật thông tin hành trình, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi thông tin trên các kênh chính thức./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Thanh hóa #Ngành đường sắt #Bỉm Sơn #Mưa lũ #Hành trình #hành khách #Thông báo #Đò Lèn #Hà nội #Đà nẵng

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