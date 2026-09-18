Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau

Tiếp nối thành quả từ công tác phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ 5 tuổi, ngành giáo dục đang bước vào giai đoạn mới với chủ trương mở rộng phổ cập cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Đây là bước tiến mới nhằm kiến tạo nền móng giáo dục vững chắc cùng mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình tiếp cận tri thức.

Một hoạt động giáo dục của cô, trò Trường Mầm non Bút Sơn, xã Hoằng Hóa tại phân hiệu 2.

Phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, giúp trẻ chuẩn bị tốt về kỹ năng, thể lực trước khi bước vào lớp 1, tạo tiền đề cho những cấp học, bậc học cao hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu đặt ra của kế hoạch là hằng năm, tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 90%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 85%; tỷ lệ trẻ em từ 3 đến 5 tuổi hoàn thành Chương trình GDMN từ 3 đến 5 tuổi theo độ tuổi đạt ít nhất 85%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Từ sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh, ngành giáo dục, chủ trương phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi đã nhận được sự quan tâm, vào cuộc và quyết tâm cao của chính quyền địa phương, các nhà trường cùng các tầng lớp Nhân dân. Tại Trường Mầm non Bút Sơn, xã Hoằng Hóa, hoạt động phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi được triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Cô giáo Lê Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bút Sơn, xã Hoằng Hóa cho biết: “Trước thềm năm học mới 2026-2027, Trường Mầm non Bút Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Bút Sơn, Trường Mầm non Hoằng Đức 2, Trường Mầm non Hoằng Đạo và Trường Mầm non Hoằng Đồng. Hiện nhà trường có 1 điểm chính và 3 phân hiệu với tổng số hơn 900 trẻ, trong đó trẻ từ 3 đến 5 tuổi chiếm trên 86%. Phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của từng phân hiệu trong những năm học trước, nhà trường xác định việc thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi trong năm học này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiến tạo nền tảng phát triển toàn diện và bảo đảm không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”.

Để hoàn thành mục tiêu phổ cập, Trường Mầm non Bút Sơn đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phân hiệu trong việc huy động 100% trẻ từ 3 đến 5 tuổi ra lớp. Đồng thời tham mưu, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Nhà trường cũng chú trọng đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện. Công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bút Sơn phụ trách phân hiệu 2: "Để vận động học sinh ra lớp theo mục tiêu phổ cập, phương châm của nhà trường là lấy nâng cao chất lượng giáo dục làm gốc, kết hợp khơi thông nhận thức và gắn kết gia đình- nhà trường. Biện pháp vận động bền vững nhất không nằm ở lời kêu gọi suông, mà ở chính giá trị thực tế diễn ra tại mỗi lớp học. Khi chất lượng giáo dục được nâng cao, môi trường học tập an toàn, thân thiện, phương pháp giảng dạy đổi mới, thầy cô tâm huyết, thấu hiểu thì mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui. Tự khắc phụ huynh sẽ quan tâm đầu tư cho con em mình đến trường”.

Xuất phát từ mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương phổ cập, các trường mầm non thuộc các vùng, miền trong toàn tỉnh đã, đang tích cực thực hiện các giải pháp bảo đảm yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ cũng như Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 27/1/2026 của UBND tỉnh thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, bảo đảm trẻ em được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong môi trường an toàn, thân thiện, chất lượng và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Bài và ảnh: Phong Sắc