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Lũ trên nhiều sông đã đạt đỉnh, cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các vùng ven sông

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Tính đến rạng sáng 18/9, mực nước lũ trên hầu hết các sông lớn tại Thanh Hóa như sông Cầu Chày, sông Yên, sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Riêng hạ lưu sông Bưởi lũ vẫn tiếp tục lên, đe dọa ngập lụt sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Lũ trên nhiều sông đã đạt đỉnh, cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các vùng ven sông

Tính đến rạng sáng 18/9, mực nước lũ trên hầu hết các sông lớn tại Thanh Hóa như sông Cầu Chày, sông Yên, sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Riêng hạ lưu sông Bưởi lũ vẫn tiếp tục lên, đe dọa ngập lụt sâu tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Lũ trên nhiều sông đã đạt đỉnh, cảnh báo ngập lụt diện rộng tại các vùng ven sông

Nước sông Bưởi hiện đang trên mức Báo động III. Ảnh Hoàng Đông

Theo các số liệu quan trắc của Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, mực nước trên nhiều hệ thống sông đang ở mức rất cao, vượt Báo động (BĐ) III:

Sông Cầu Chày: Tại trạm Xuân Vinh đạt 10,76m (trên BĐIII 0,76m), sau khi đã lập đỉnh ở mức 10,79m vào 22h đêm hôm trước.

Sông Bưởi: Tại trạm Kim Tân đạt 13,83m (trên BĐ3 1,83m); tại Thạch Quảng đạt 17,16m (trên BĐIII 1,16m).

Sông Yên: Tại trạm Chuối đạt 4,07m (trên BĐIII 0,57m).

Các sông khác: Sông Lèn tại trạm Lèn đạt 5,55m (dưới BĐIII 0,45m); mực nước trên sông Mã, sông Chu dao động từ dưới BĐI đến dưới BĐII.

Dự báo trong 24 giờ tới: Mực nước lũ trên phần lớn các sông (bao gồm sông Cầu Chày) sẽ tiếp tục xuống chậm, rút về quanh mức BĐI, tuy nhiên sông Cầu Chày vẫn sẽ duy trì trên mức BĐIII. Sông Yên dự kiến duy trì trên BĐII.

Đáng chú ý, lũ tại khu vực hạ lưu sông Bưởi tiếp tục diễn biến phức tạp và lên chậm. Dự báo đỉnh lũ tại trạm Kim Tân sẽ rơi vào khoảng từ 2h đến 4h sáng ngày 18/9, với mức 13,85m (vượt BĐIII tới 1,85m).

Cảnh báo rủi ro ngập lụt cấp 2 - 3: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp. Các khu vực trọng điểm cần đề phòng bao gồm:

Lưu vực sông Cầu Chày: Các xã Thọ Lập, Xuân Tín, Xuân Lập, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Quang, Yên Định, Yên Phú, Yên Ninh, Định Hòa.

Lưu vực sông Bưởi, Lèn, Yên, Chu, Mã: Các địa bàn thuộc Thạch Thành (Thạch Quảng, Kim Tân...), Hà Trung, Nga Sơn, Nông Cống, Thường Xuân, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy, TP. Thanh Hóa, Sầm Sơn cùng nhiều vùng lân cận.

Tình trạng ngập lụt sâu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động giao thông, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

LP

Từ khóa:

#Ngập lụt #TP Thanh Hóa #Sông Mã #Cảnh báo #Mực nước #sông Yên #Khí tượng thủy văn #Thường Xuân #Sản xuất nông nghiệp #Nuôi trồng thủy sản

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