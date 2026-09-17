Quốc lộ 45 qua xã Tây Đô bị ngập sâu, giao thông tạm thời gián đoạn

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mực nước sông Bưởi dâng cao khiến tuyến Quốc lộ 45 tại Km30+400, đoạn từ xã Tây Đô đi Cổ Tuế, xã Kim Tân, bị ngập sâu.

Trước tình hình trên, UBND xã Tây Đô đã khẩn trương huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, tổ chức trực 24/24 giờ tại khu vực ngập sâu để cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện.

Ông Hà Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Đô cho biết, trong thời gian tuyến đường còn ngập sâu, xã kiên quyết không để người dân và phương tiện lưu thông qua lại, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

UBND xã Tây Đô khuyến cáo người dân không cố tình di chuyển qua khu vực ngập sâu, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn tuyến đường khác cho đến khi điều kiện giao thông bảo đảm an toàn.

Tô Hà