Bộ đội biên phòng gần dân, sát việc, hiệu quả từ cơ sở

Không dừng ở hỗ trợ trước mắt, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa tập trung cùng người dân xây dựng những mô hình có khả năng tạo thu nhập lâu dài. Từ những mô hình kinh tế đến các công trình phục vụ đời sống, nhiều cách làm đã phát huy hiệu quả, giúp đồng bào vùng biên từng bước thay đổi phương thức sản xuất và ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Tam Chung xây dựng mô hình “Bản sáng vùng biên” tại bản Ón, xã Tam Chung.

Trong 10 năm qua, các đơn vị BĐBP Thanh Hóa đã triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo hướng chọn việc phù hợp với từng địa phương, hướng dẫn để người dân tự làm và duy trì. Một trong những thay đổi rõ nhất là cách người dân sử dụng đất sản xuất. Từ chỗ phụ thuộc nhiều vào nương rẫy và khai thác nguồn lợi tự nhiên, bà con từng bước chuyển sang trồng thâm canh sắn, ngô lai, phát triển lúa nước. Một số mô hình chăn nuôi, nuôi thủy sản phù hợp cũng từng bước được đưa vào áp dụng có hiệu quả. Ở xã Bát Mọt, mô hình nuôi cá tầm mở ra hướng sản xuất khác với cây trồng truyền thống. Tận dụng điều kiện nguồn nước và khí hậu, người dân từng bước tiếp cận kỹ thuật nuôi loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Còn tại xã Mường Chanh, mô hình đàn bò sinh sản được bắt đầu với 16 con. Sau quá trình chăm sóc, đàn bò tăng lên 182 con. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu, người dân đã tạo được đàn giống tại chỗ, vừa có thêm tài sản, vừa có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiệu quả của mô hình vì thế không chỉ nằm ở số lượng bò tăng lên mà còn ở khả năng tự duy trì và phát triển sau hỗ trợ.

BĐBP Thanh Hóa còn triển khai các công trình phục vụ trực tiếp đời sống. Mô hình “Bản sáng vùng biên”, được triển khai với hệ thống đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các tuyến đường bản, kết hợp chỉnh trang cảnh quan và xây dựng cổng bản phù hợp với đặc điểm từng địa phương. Với người dân, hiệu quả của mô hình này có thể nhận thấy ngay trong sinh hoạt hằng ngày. Đường bản có ánh sáng giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm, trẻ em có thêm không gian sinh hoạt, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự. Việc chỉnh trang cảnh quan cũng làm thay đổi diện mạo các khu dân cư trong bản.

Không chỉ lo sinh kế và điều kiện sinh hoạt, BĐBP Thanh Hóa còn dành nguồn lực cho giáo dục. Nhiều học sinh được hỗ trợ thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”; các “Góc học tập biên cương” được xây dựng. Cùng với đó, các trạm quân dân y kết hợp được duy trì, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân ở những địa bàn xa trung tâm.

Sự gần gũi ấy cũng giúp BĐBP nắm chắc tình hình địa bàn. Trước đây, 16/16 xã biên giới đất liền đều có cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức phó bí thư đảng ủy xã. Hiện nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 9 cán bộ biên phòng tiếp tục tham gia cấp ủy, đảm nhiệm các cương vị như chủ tịch UBND xã, phó chủ tịch HĐND xã. Từ cơ sở, cán bộ biên phòng vừa tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa tham gia củng cố hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ tại chỗ.

Đại tá Lê Văn Long, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới được đơn vị xác định là nhiệm vụ gắn với công tác quản lý, bảo vệ biên giới. BĐBP tỉnh tập trung lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện từng địa bàn, trong đó chú trọng hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật và giúp người dân từng bước chủ động sản xuất. Cùng với hỗ trợ sinh kế, các đơn vị còn tham gia xây dựng công trình dân sinh, chăm lo giáo dục, y tế, qua đó giải quyết những khó khăn thiết thực của người dân. Mục tiêu là để các mô hình sau khi được hỗ trợ có thể duy trì, phát triển bằng chính nguồn lực của người dân, tạo thu nhập ổn định và giúp bà con yên tâm gắn bó với địa bàn”.

Ở những bản làng xa trung tâm, hiệu quả của công tác vận động quần chúng đôi khi bắt đầu từ những việc rất cụ thể: một giống cây phù hợp, một đàn bò được chăm sóc đúng kỹ thuật, một ao cá cho thu nhập, một tuyến đường được chiếu sáng hay một học sinh có đủ điều kiện tiếp tục đến trường. Với BĐBP Thanh Hóa, cùng dân giải quyết những việc ấy chính là cách thiết thực để xây dựng địa bàn ổn định và tạo thêm chỗ dựa cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa